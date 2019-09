Ihr Zuhause wird in den nächsten Wochen umgebaut, wie der Zolli am Mittwoch mitteilte. Die neuen Bewohner sind Nutrias. Die Tiere werden demnächst von ihrem Gehege neben dem Affenhaus in die umgebaute Wolf-Anlage ziehen.

Die auch Biberratten genannten Nager sind sehr aktiv. Sie sind perfekt ans Wasserleben angepasst. Ihr dichtes Fell schützt sie vor Kälte, ist aber auch der Grund, weshalb sie auf Pelzfarmen in ihrem Herkunftsort Südamerika sehr beliebt sind.