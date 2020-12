Als ob die (Vor-)Weihnachtszeit nicht genug Kommerz und Seelenpein mit sich bringt, muss die Krone der Schöpfung – der Mensch, per Selbstdeklaration – in diesem Jahr mit Corona ringen. Als schmerzhafte Geissel entpuppt sich das Virus auch für die Schweiz.

Trifft sie dieses kleine Land, seine Politiker, seine Bewohner, doch an vielen wunden Punkten. Die zweite Welle der Pandemie legt schonungslos offen, was im Argen liegt. Mit der Solidarität, wie sie im Frühling zelebriert wurde, ist es nicht mehr weit her. Kanton gegen Kanton gegen Bund gegen Beizer gegen Ladenbesitzer gegen Skilehrer gegen Schauspieler.

Immer öfter lesen wir vom Verdacht, dass es die vielen Menschen mit Migrationshintergrund seien, die das Ganze nicht verstünden und deshalb überproportional von dieser Geissel betroffen seien und deshalb das arme Spitalpersonal, das aus überproportional vielen Menschen mit Migrationshintergrund besteht, überproportional belasteten. Aber Menschen mit Migrationshintergrund verstehen ja auch nicht so viel von Weihnachten.

Diese Woche, so heisst es, wird die Entscheidung darüber bringen, welche Coronaregeln nun in den Kantonen, ob renitent oder nicht, gelten. O du fröhliche.