Mario Dolder: Internationaler Durchbruch an Olympia

2018 soll für den Biathleten Mario Dolder zum Jahr seines endgültigen internationalen Durchbruchs werden. Erstmals hat sich der 27-jährige Sissacher für Olympische Spiele qualifiziert. Diese finden im Februar in Pyeongchang (Südkorea) statt. Der mehrfache frühere Junioren-Schweizermeister hat zwar schon einige Erfahrungen an Elite-Weltmeisterschaften und im Weltcup gesammelt, doch ist Olympia für fast alle Sportlerinnen und Sportler der Karrierehöhepunkt schlechthin. Die grösste Herausforderung besteht für Dolder darin, bei seinen Auftritten im Fernen Osten sein ganzes Leistungspotenzial abrufen zu können.

Der Oberbaselbieter ist bisher immer wieder über sich hinausgewachsen, so auch vor einem Monat, als er sich beim Weltcup im schwedischen Östersund mit einem sensationellen sechsten Platz im Sprint seine Olympia-Teilnahme gesichert hat. Allerdings schwanken Mario Dolders Leistungen an Ernstkämpfen teils beträchtlich; im Stehend-Schiessen hat er noch Luft nach oben. «Ich war mehrmals unterwegs zu einem Top-10-Resultat, verbockte es aber im Schiessstand», resümierte der Spitzensportler im vergangenen November in der bz. Nun will der Biathlet seine Fangemeinde in Pyeongchang jedoch überzeugen – in der Loipe und im Schiessstand. Und für starke Schweizer Leistungen in dieser Wintersportart sorgen. (stz)

_______________