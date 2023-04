OECD-Mindeststeuer Abstimmungskampf eröffnet: Handelskammer weibelt für ein Ja zur Steuerreform Am 18. Juni befindet das Schweizer Stimmvolk unter anderem über die Mindestbesteuerung von grossen Konzernen. Handelskammer-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter spricht von einer «Generationenabstimmung».

Vertraten die Handelskammer beider Basel vor den Medien: Direktor Martin Dätwyler, Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter und Luca Urgese, Leiter Finanzen und Steuern. Bild: Andreas Möckli

Gleichzeitig mit dem Bundesrat hat die Handelskammer beider Basel am Montag den Abstimmungskampf zur OECD-Mindeststeuer eröffnet. Die Spitze des Wirtschaftsverbands nutzte das Jahresmediengespräch, um für ein Ja zur Vorlage zu weibeln.

Handelskammer-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter sprach gar von einer «Generationenabstimmung». Die Vorlage sei für die Region Basel enorm wichtig. Das Volk hat das letzte Wort, weil die Reform eine Änderung der Bundesverfassung bedingt. Schliesslich werden durch die OECD-Mindeststeuer nicht mehr alle Firmen steuerlich gleich behandelt.

Streit über die Verteilung der Mehreinnahmen

Die Reform sieht vor, dass international tätige Firmen mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro pro Jahr mit mindestens 15 Prozent besteuert werden müssen. Von 193 Staaten haben sich 142 verpflichtet, die Reform umzusetzen. Dazu gehören alle grossen Industriestaaten.

Allein in den beiden Basel seien je 50 Unternehmen von der Reform betroffen, sagte Luca Urgese, Leiter Finanzen und Steuern bei der Handelskammer. Während die Mindeststeuer an sich weitgehend unbestritten ist, hat sich ein Streit über die Verteilung der Mehreinnahmen entwickelt. Der SP ist es ein Dorn im Auge, dass die Kantone 75 Prozent, der Bund aber nur 25 Prozent der Gelder erhielte. Davon würden vor allem die Kantone Basel-Stadt und Zug profitieren.

Mit Mehreinnahmen soll die Standortattraktivität verbessert werden

Urgese argumentierte ähnlich wie die Basler SP-Finanzdirektorin Tanja Soland. Die ärmeren Kantone würden davon profitieren, wenn Basel-Stadt, Zug oder Zürich Mehreinnahmen generieren und diese über den Finanzausgleich zumindest zu einem Teil wieder an die anderen Kantone zurückfliessen.

«Die Mehreinnahmen», sagte Urgese, «sollen in die Standortattraktivität investiert werden und so an die Wirtschaft zurückfliessen. Namentlich soll die Forschung gefördert oder die Infrastruktur stabiler und leistungsfähiger gemacht werden.» Ähnlich wie die Basler Regierung blieben die Vertreter der Handelskammer im Ungefähren. «Wir sind hier noch ganz am Anfang», sagte Direktor Martin Dätwyler.