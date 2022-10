OECD-Mindeststeuer Wer erhält das grösste Stück des Steuerkuchens? Die Geister der Basler SP scheiden sich an Verteilungsfragen Nicht alle in der SP-Fraktion des Grossen Rats begrüssen einen Kantonsanteil von 75 Prozent an den Mehreinnahmen. Manche befürchten einen verschärften Steuerwettbewerb, andere wollen verhindern, dass das Geld auf Bundesebene versickert.

Nicht alle in der SP-Fraktion des Grossen Rats begrüssen einen Kantonsanteil von 75 Prozent an den Mehreinnahmen der OECD-Mindeststeuer. Kenneth Nars

«Es gibt keinen Streit oder Konflikt zu diesem Thema in der Basler SP», sagt Co-Parteipräsidentin Lisa Mathys zur Frage, ob sich ihre Fraktion im Grossen Rat gerade an der Verteilungsfrage der Mehreinnahmen aufreibt, die durch die Einführung der OECD-Mindeststeuer im Stadtkanton Basel entstehen werden. «In unserer Partei haben wir Platz für verschiedene Meinungen zur Umsetzung dieser nationalen Vorlage.»

Lisa Mathys, Co-Parteipräsidentin der SP Basel-Stadt, sieht in der Diskussion um die Verteilung der zusätzlichen Mindeststeuereinnahmen keinen Konflikt in ihrer Basis. Kenneth Nars

Das Thema ist komplex, doch die Positionen lassen sich grob in zwei Lager aufteilen: Auf der einen Seite stehen Grossratsmitglieder wie Beda Baumgartner (SP), der dieser Zeitung zu verstehen gab, auf Linie mit der SP Schweiz eine gleichmässige Verteilung der zusätzlich eingenommenen Mindeststeuer zwischen Kantonen und Bund zu favorisieren.

Auf der anderen Seite befinden sich Politikerinnen wie die Basler Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) und Ständerätin Eva Herzog (SP), welche sich entsprechend aktueller Regierungsempfehlung dafür einsetzen, dass 75 Prozent der Einnahmen bei den Kantonen verbleiben und 25 Prozent an den Bund weitergereicht werden.

Unterschiedliche Forderungen bei gleicher Wertehaltung

Spannend daran ist, dass die Trennlinien der unterschiedlichen Positionen in der SP nicht zwischen Kantons- und Bundesebene, sondern quer über die SP hinweg verlaufen. Die zugrunde liegende Haltung der opponierenden Lager ist unterdessen dieselbe:

Beide Seiten trauen konservativen Mehrheiten rechts von der SP nicht zu, das Geld im Sinne des Allgemeinwohls auszugeben. Eva Herzog, die in dieser Angelegenheit regelmässig in engem Austausch mit Nachfolgerin als Finanzdirektorin Tanja Soland steht, erklärt:

«Bei einer 50/50-Verteilung würde mehr Geld in der Bundeskasse bleiben, doch wir haben leider keine Mehrheit in Bern. Steht das wieder auf Bundesebene zur Diskussion, müssen wir schauen, dass wir gute Koalitionen schmieden.»

Herzog ist überzeugt, dass ressourcenschwache Kantone mehr von einer Umverteilung über den Nationalen Finanzausgleich (NFA) profitieren. Fliesse zu viel in die Bundeskassen, drohe das Geld dort zu versickern. Lisa Mathys kann durchaus verstehen, warum auch von sozialpolitischer Seite das Interesse gross ist, zusätzliche Gelder im eigenen Kanton einsetzen zu können.

Die Basler Ständerätin Eva Herzog (SP) unterstützt den Vorschlag des Bundes, nach dem 75 Prozent der Mehreinnahmen in den Kantonen verbleiben. Peter Klaunzer

Doch die Co-Parteipräsidentin der Basler SP zweifelt daran, dass ein schweizweit fairer Finanzausgleich über den NFA erreicht werden kann. «Der Nationale Finanzausgleich ist ein komplexes Instrument, dessen Anpassung Zeit braucht. Es wird sich noch zeigen, ob sich das über den NFA alleine lösen lässt.»

Unterschiedliche Verteilvarianten stehen zur Diskussion

Aus diesem Grund will Mathys nicht riskieren, dass zu viel Geld in Kantonen verbleibt, die diesen finanziellen Vorteil dazu nutzen könnten, um den Steuerwettbewerb weiter anzuheizen. «Schaue ich nach Basel, traue ich der Regierung zu, dass zusätzliche Einnahmen der Allgemeinheit zugutekommen. Doch blicke ich in die Schweiz, finde ich die Frage legitim, wofür andere Kantone die Mehreinnahmen einsetzen», argumentiert sie.

Zu einer weiteren Verteilvariante mit Deckelung nach Bevölkerungsanzahl, wie sie die SP Schweiz in einem Bericht vorschlägt, den sie bei der Beratungsfirma BSS zu Errechnung verschiedener Aufteilungsmodelle beauftragt hat, möchte Lisa Mathys nicht Stellung beziehen. Eva Herzog hält von dieser Idee wenig. Sie begründet:

«Eine Verteilung nach Einwohnendendichte bedeutet nicht automatisch, dass die ressourcenschwächsten Kantone am besten unterstützt werden. Es gibt Kantone mit hoher Bevölkerungszahl, die strukturell deutlich besser dastehen als andere.»

Stattdessen schlägt Herzog eine Verteilung nach Ressourcenpotenzial vor. Dann wäre nicht die Bevölkerungszahl für ein grösseres Stück des Steuerkuchens ausschlaggebend, sondern die Attraktivität eines Standorts für Innovation, Forschung und Wissenschaft.