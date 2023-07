ÖFFENTLICHER RAUM Basel richtet in drei Begegnungszonen «Sommerecken» mit Pflanzen, Sitzbänken und Spielkisten ein Als Reaktion auf Vorstösse aus den Quartieren, welche mehr Lebensqualität und Begrünung im öffentlichen Raum forderten, testet Basel an drei Standorten in der Stadt sogenannte Sommerecken. Diese sollen als Treffpunkt für das Quartier dienen.

Die Sommerecken in Basel sind ein Versuch der Stadt zur Quartierbelebung und Begrünung. Bild: Hannes Nüssler

Ein Ort für die Nachbarschaft, um in den Sommermonaten zu verweilen, zu spielen und sich mit den Nachbarn auszutauschen; dies will Basel mit den «Sommerecken» schaffen. An der Rührbergerstrasse, der Kandererstrasse und dem Davidsrain werden temporär Parkplätze aufgehoben und an deren Stelle Pflanztröge mit integrierten Sitzbänken und eine Spielkiste hingestellt. Dies teilte das Präsidialdepartement (PD) und das Bau-und Verkehrsdepartement (BVD) mit.

Alle drei Standorte sind Quartierstrassen mit Begegnungszonen, in denen bereits Tempo 20 gilt und Fussgängerinnen und Fussgänger Vortritt haben. Die Stadt sieht die «Sommerecken» als Reaktion auf die Petitionen «Charta für ein zukunftsfähiges Wettstein-Quartier» und «Basel St. Johann – begrünt, klimafreundlich, lebenswert». Auch die Vorstösse «Superblocks in Basel» und «Ferienstrassen in Basel» aus dem Grossen Rat werden damit aufgenommen, schreiben das PD und das BVD. Ein weiteres Ziel sei es «die Stadt gemeinsam mit neuen Ansätzen weiter zu entwickeln.» (bz)