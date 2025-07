Öffentlicher Verkehr Bund will ÖV-Tarife vereinheitlichen. Ist jetzt das U-Abo in Gefahr? Geht es nach dem Bund, soll Schluss sein mit den 20 verschiedenen regionalen Tarif- und Zonensystemen im öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Eine Vereinheitlichung und Zentralisierung würde aber wohl auch das Ende eines Erfolgsmodells bedeuten: des U-Abos.

Eine Kundin der ersten Stunde: Eine Frau präsentiert im März 1985 am Barfüsserplatz ihr U-Abo. Bild: ETH-Archiv

Dem Bundesamt für Verkehr (BAV) sind die 18 Tarifverbünde in der Schweiz mit all ihren Zonensystemen ein Dorn im Auge – und damit auch das U-Abo. Das weiss man beim Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW), dem ersten integralen Tarifverbund der Schweiz: Er sieht sein Kind in Gefahr.

«Das U-Abo als geografisch breites Solidaritätsabo wird es schwer haben, sich gegen ein neues, gesamtschweizerisches Modell zu behaupten», sagte TNW-Geschäftsführer Adrian Brodbeck im Interview mit der «bz». Und: «Der Verbund droht auseinander zu bröckeln.»

Bundesverkehrsamt wiegelt ab: Stehen ganz am Anfang

Mit einer Vereinheitlichung der Tarife im öffentlichen Verkehr und einer Zentralisierung der Strukturen stünde das Umweltschutz-Abonnement tatsächlich schräg in der Landschaft. Dabei galt es bei seiner Lancierung 1984 als revolutionär: Ein Billett, eine Zone, ein Preis. Das würde bei einer nationalen Regelung wohl aufgebrochen. Flatrate-Modelle stehen nicht mehr hoch im Kurs.

Mit den Aussagen von Brodbeck konfrontiert, wiegelt das BAV zwar ab. Es sei zwar richtig, heisst es auf Anfrage, dass die ÖV-Branche zurzeit unter Einbezug der Kantone, des BAV und der SBB ein neues Tarifsystem am Erarbeiten sei. Das Projekt stehe aber erst am Anfang. Deshalb kenne man die dereinstigen Auswirkungen auf das U-Abo noch nicht.

Trotzdem lässt das BAV durchblicken, welche Position es vertritt: «In der eher kleinflächigen Schweiz kann man sich auch die Frage stellen, ob es in Zukunft nur noch ein paar grössere Markträume gibt, welche dann gewisse Aufgaben der heutigen Verbünde übernehmen.»

Den Tarif- und Zonen-Dschungel lichten

Das heutige heterogene Tarifsystem sei nicht nur teuer, schreibt das BAV. Es gebe auch «mehrere Kundenfallen». Viele Kundinnen und Kunden hätten Angst, das falsche Billett zu lösen.

Der TNW wurde von den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) und der Baselland Transport AG (BLT) gegründet. Die Baselbieter Baudirektion und das Basler Bau- und Verkehrsdepartement geben sich auf Anfrage eher zugeknöpft, was die Zukunft des U-Abos betrifft.

Trotz nationaler Entwicklungen werde auch zukünftig ein regionales Tarifsystem möglich bleiben, schreiben die Kantone in einer gemeinsamen Reaktion. Deshalb sei es grundsätzlich verfrüht, bereits jetzt über das Ende des U-Abos zu sprechen. Aber: Abstriche bei regionalen Bedürfnissen müsse man in Kauf nehmen.

Bund wirft Zürcher Verkehrsverbund Egoismus vor

Vor drei Jahren wurde das Projekt «Grobkonzept integriertes Tarifsystem (Gita)» lanciert. Sein Ziel: ein «einfaches, faires, nachvollziehbares, kostengünstiges Tarif- und Distributionssystem». Alle massgeblichen Player der ÖV-Branche sollen sich an einen Tisch setzen. Hinter dem Vorhaben stehen auch Bundesrat und Preisüberwacher.

Weil es mit Gita nicht so recht vorwärtsgeht, herrscht eine gewisse Nervosität. So kritisierte der Bund Ende 2022 öffentlich den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV): Er denke primär nur an sich. Der ZVV konterte, die Interessen der Kantone und Regionen müssten bei den Diskussionen Eingang finden.