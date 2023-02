Öffentlicher Verkehr Erneuerung am Dreispitzknoten: Das sind die Auswirkungen für Tram, Bus und Auto Am kommendem Montag beginnt die Umgestaltung des Dreispitzknotens. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024. Die Bushaltestelle Dreispitz der Linien 36, 37 und 47 muss verschoben werden. Auf den Linien 10 und 11 gibt es einen Tramersatz mit Bussen.

Die Verkehrsführung beim Dreispitz vom 13. Februar bis Ende 2023. Bild: zvg/Gruner AG

Die vom Basler Grossen Rat 2021 abgesegnete Umgestaltung des Dreispitzknotens beginnt am 13. Februar, teilt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitag mit. BVD, BVB und IWB sanieren Tramgleise, Strassenbelag sowie Energie- und Wasserleitungen. Im gleichen Zug will der Kanton die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöhen und 16 neue Bäume pflanzen. Die Bauarbeiten dauern gemäss Kanton voraussichtlich bis Ende 2024.

Für den öffentlichen Verkehr

Die Bushaltestelle Dreispitz der Linien 36, 37, 47 wird ab Montag verschoben und an die Bürglingerstrasse verlegt. Die Haltestelle Leimgrubenweg (Fahrtrichtung Schifflände) der Linie 36 kann bis 2024 nicht bedient werden, sie wird über die Brüglingerstrasse, Münchensteinerstrasse, Dornacherstrasse geführt. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Falkensteinerstrasse zu benützen. In den Sommerferien 2023 verkehrt während sechs Wochen ein Tramersatz mit Bussen auf den Linien 10 und 11.

Die Haltestellen Dreispitz können künftig stufenlos bedient werden. Für mobilitätseingeschränkte Personen bedeutet das, dass sie selbstständig in Tram und Bus einsteigen können.

Für den Autoverkehr

Das Bau- und Verkehrsdepartement empfiehlt, den Dreispitzknoten nach Möglichkeit grossräumig zu umfahren. Aus Richtung Wolfgottesacker wird von der Münchensteinerstrasse neu eine separate Rechtsabbiegespur in die Dornacherstrasse angeboten. Wegen der Bauarbeiten wird ein Abschnitt der Münchensteinstrasse in Fahrtrichtung Münchenstein bis im Frühjahr 2024 für den Verkehr gesperrt bleiben. Eine Umleitung wird über die Reinacherstrasse und den Viertelkreis signalisiert. Zusätzlich wird die Ausfahrt aus dem Walkeweg in die Münchensteinerstrasse für Autofahrende gesperrt. Auch die Fahrt vom Leimgrubenweg in den Walkeweg ist nicht möglich.

Für den Veloverkehr

Die Münchensteinerstrasse ist eine wichtige Pendlerroute für viele Velofahrende. In Zukunft wird sich der aus dem Baselbiet kommende Velostreifen in beide Richtungen über die Kreuzung ziehen. Der Kanton will damit die Sicherheit für Autofahrerinnen und Velofahrer erhöhen. Er schreibt: «Die durchgehenden Velostreifen entflechten Auto- und Veloverkehr und erhöhen dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich.»