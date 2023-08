Öffentlicher Verkehr Hier werden 200 Meter lange Züge repariert: SBB eröffnen neue Serviceanlage in Basel Jüngst wurde die für 35 Millionen Franken erneuerte Serviceanlage der SBB in Basel beim Areal Wolf ausgebaut. Sie ist die grösste ihrer Art in der Nordwestschweiz. Am Samstag ist sie erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.

200 Meter lange Zugkompositionen können hier repariert werden. Bild: Kenneth Nars

Die Anforderungen an die SBB steigen dauernd. Die Züge werden länger, der Fahrplan dichter, die Nachfragen grösser. Aber: Wie repariert man eigentlich einen langen Zug? Ein Rundgang durch die Serviceanlage der SBB in Basel veranschaulicht dies.

Wie ein Sackbahnhof präsentieren sich die Räumlichkeiten auf dem Areal Wolf. Hier stehen Zugformationen und warten drauf, überprüft oder repariert zu werden. Auf Knopfdruck hebt sich ein langer Interregio Millimeter für Millimeter in die Höhe. Mitarbeitende der SBB haben so den Rundumblick für ihre Patienten.

«Damit die Reisenden auch in Zukunft sicher, pünktlich und komfortabel unterwegs sind, wurde die Serviceanlage Basel im Areal Wolf für den Unterhalt der Trieb- und Gliederzüge des internationalen Personenverkehrs ausgebaut. Dabei wurden zwei Hallen-Gleise verlängert und überdacht», so Marco Galli, Koordinator Bahnknoten Basel. Mit der neuen Hebebockanlage können nun bis zu 200 Meter lange Züge für effiziente Unterhaltsarbeiten wie etwa Drehgestellwechsel gehoben werden. Die Hallen-Infrastruktur wurde zudem modernisiert mit wegschwenkbaren Fahrleitungen, WC-Entsorgungsanlagen, Krananlagen sowie Dacharbeitsbühnen.

Einblick in die neuste Serviceanlage der SBB (von links): Marco Galli, Koordinator Bahnknoten Basel, Michel Berchtold, SBB Regionenleiter Mitte, Katja Christ, Nationalrätin (BS), Stefan Holzinger, Leiter Anlagen bei SBB Produktion Personenverkehr, Lisa Marschall, Produktionsleiterin SBB Serviceanlage Basel. Bild: Kenneth Nars

150 spezialisierte Mitarbeitende vor Ort

Am Servicestandort Basel arbeiten gemäss Sprecher Moritz Weisskopf rund 150 Spezialistinnen und Spezialisten, welche für die regelmässige Wartung von Flotten des SBB Fern- und Regionalverkehrs sowie des internationalen Personenverkehrs zuständig sind. Neben den Giruno, Astoro, Flirt und Domino gehören unter anderem auch die Wagen der Flotten IC 2000, EW IV, Eurocity sowie die Lokomotive Re 460 dazu.

Der Personalbestand wurde gemäss Mitteilung der SBB im Verlauf der letzten Jahre um über 30 zusätzliche Stellen erhöht. Die Spezialistinnen und Spezialisten in Basel arbeiten unter anderem in Bereichen wie Technik, Reinigung, Logistik, Disposition.

Gekostet hat die neue Serviceanlage 35 Millionen Franken. Im Beisein von GLP-Nationalrätin Katja Christ wurde der neue Hallenteil am Freitag offiziell eröffnet. Die Inbetriebnahme erfolgt im Herbst dieses Jahres. Sie habe viel Herzblut für den öffentlichen Verkehr, so Katja Christ. Insbesondere Nachtzüge hätten es ihr angetan. Weiter betonte Christ die Wichtigkeit der neuen Anlage für den Wirtschaftsstandort und die Bedeutung des Bahnkontenpunktes Basel als «Tor in die Welt».

Tag der offenen Tür

Am Samstag ist die Serviceanlage für die Bevölkerung zugänglich. Bild: Kenneth Nars

Wer sich für den Unterhalt von Zügen (Technik, Reinigung, Logistik, Disposition) und weitere bahntechnische Themen interessiert, dem steht die neue Serviceanlage am Walkeweg 55 in Basel am Samstag von 9 bis 16 Uhr offen. Geboten werden Einblicke in die SBB-Berufswelten. Vor Ort ist auch der Lok-Simulator, das «Krokodil» von SBB Historic. Es gibt eine Hundevorführung der SBB-Transportpolizei, einen Schul- und Erlebniszug sowie ein Energiesparprogramm und vieles mehr. Feste Schuhe sind erforderlich. Letzter Einlass erfolgt um 15 Uhr.