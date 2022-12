Öffentlicher Verkehr Lieferschwierigkeiten bei 38 neuen BVB-Elektrobussen Bis 2027 wollen die Basler Verkehrsbetriebe die gesamte Busflotte auf E-Busse umstellen. Die ersten sind bereits da, 38 Busse verspäten sich.

38 E-Busse werden später geliefert als geplant. Georgios Kefalas / Keystone

38 E-Gelenkbusse der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) werden aufgrund «globaler Lieferengpässe» nicht pünktlich angeliefert. Dies teilen die BVB am Donnerstag mit.

Bis 2027 will das Unternehmen die gesamte Busflotte auf elektrisch betriebene Busse umstellen. Dafür haben die BVB in einer ersten Etappe 65 E-Busse bestellt, die ersten wurden im vergangenen November geliefert. Sie werden ab dem kommenden Montag auf den Basler Strassen in Betrieb sein, schreiben die BVB weiter. Die Anlieferung der 38 E-Gelenkbussen war eigentlich für das zweite Quartal 2023 vorgesehen, nun werden sie «frühstens ab dem dritten Quartal 2023» erwartet.

«Wir bedauern, dass sich die Lieferung der E-Gelenkbusse verzögert, haben aber aufgrund der aktuellen Lieferkettensituation auch Verständnis dafür. Gleichzeitig freuen wir uns, dass nächste Woche die ersten E-Normalbusse in den Linienbetrieb gehen», wird BVB-Direktor Bruno Stehrenberger in der Mitteilung zitiert.