Öffentlicher Verkehr «Nächster Halt Morgartenring»: Allschwil soll eine S-Bahn-Station erhalten Die beiden Kantone Baselland und Basel-Stadt teilen sich die Kosten von 750’000 Franken für die Projektierung der geplanten S-Bahn-Station Morgartenring. Ab dem Jahr 2030 sollen die Züge dort Halt machen.

Beim Morgartenring neben Allschwil soll die S-Bahn ab dem Jahr 2030 einen Halt einlegen. Bild: Kenneth Nars (Archiv: 5.5.2014)

Heute stoppen bereits Trams und Busse bei der Station Morgartenring. Künftig soll dort an der Grenze von Basel zu Allschwil auch die S-Bahn halten. Die S-Bahn verkehrt ohnehin bereits zwischen dem Bahnhof Basel SBB und Basel St. Johann. Ab 2030 sollen die Züge neben dem Depot Allschwilerstrasse einen Halt einlegen.

Wie die beiden Kantone Baselland und Basel-Stadt am Montagmorgen bekannt gaben, finanzieren sie zusammen die Projektierung der neuen S-Bahn-Haltestelle. Sie würden eine gemeinsame Station für die S-Bahn in Allschwil anstreben und dies nun vorantreiben. «Seit langem ist es ein grosses Anliegen beider Kantone, die Erreichbarkeit von Allschwil und Basel West entscheidend zu verbessern», schreiben die Kantone in ihrer Medienmitteilung.

Die einwohnerstärkste Baselbieter Gemeinde besitzt keinen Bahnhof. Das wird auch in Zukunft so bleiben, zumindest geografisch. Denn die geplante Station befindet sich nicht in Allschwil, sondern auf baselstädtischem Boden. Trotzdem ist die Station nur wenige Meter von der Gemeinde entfernt.

Geplanter Ausbau des S-Bahn-Angebots Richtung Frankreich

Mit diesem Projekt wollen die beiden Kantone nicht nur eine weitere S-Bahn-Station in Basel erschaffen, sondern auch das S-Bahn-Angebot in Richtung Frankreich ausbauen. Der Bund behandle diese Haltestelle jedoch nicht als grenzüberschreitendes Projekt. «Deshalb standen bisher weder für die Projektierung noch für die Realisierung der Haltestelle finanzielle Mittel zur Verfügung», so die beiden Kantone.

An den Finanzen soll das Projekt aber nicht scheitern. Wie die beiden Kantone weiter informieren, werden die Kosten von 750’000 Franken für das Vor- und Bauprojekt geteilt. Der Kanton Baselland zahlt demnach 550’000 Franken, Basel-Stadt die restlichen 250’000 Franken. Der Grund für die ungleiche Aufteilung ist, dass vor allem die Erreichbarkeit der Gemeinde Allschwil markant verbessert würde. Die spätere Realisierung soll via Bahninfrastrukturfonds des Bundes finanziert werden.