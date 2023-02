Öffentlicher Verkehr So fahren Tram und Bus während der Fasnacht – und so kommt man zum Morgestraich BVB und BLT, aber auch die SBB haben ihre Fasnachtsfahrpläne veröffentlicht. Nach den Coronajahren gilt zumindest beim Tramverkehr wieder courant normal. Heisst: Während des Cortège geht (fast) nichts mehr.

Morgestraich 2018. Bei gutem Wetter besuchen den Morgestraich weit über 100'000 Personen. Bild: R. Schmid / Archiv

Nach zwei Jahren ohne Fasnacht und einer Fasnacht light gilt es wieder ernst. Die «drey scheenschte Dääg» stehen bevor – und mit ihnen die grösste Fahrplanumstellung des Jahres im öffentlichen Verkehr der Region.

Wer das Tram benutzt, muss sich auf gröbere Umleitungen gefasst machen. Die Innenstadt gehört meist den Aktiven. Hier die wichtigsten Änderungen:

– Während des Cortège am Montag und Mittwoch, von 13 bis 20.30 Uhr, ist neben der Mittleren auch die Wettsteinbrücke gesperrt. In dieser Zeit überquert nur der 14er via Dreirosenbrücke den Rhein, von den Bussen zusätzlich die Linien 33 (via Johanniterbrücke) und 36 (via Schwarzwaldbrücke).

– Während des Morgestraich, der Kinderfasnacht am Fasnachtsdienstag sowie an der Abende des Fasnachtsmontags und -mittwochs ist die Wettsteinbrücke für Trams befahrbar. Die Linien 6 und 8 werden über die Wettsteinbrücke geführt.

– Durch die Innenstadt verkehren die Trams und Busse in der Innenstadt während der Fasnachtstage lediglich am Montag von zirka 9 bis 13 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch von zirka 6 bis 13 Uhr.

– Für die BLT gilt, dass der 10er an der sogenannten «Fasnachtsschlaufe» an der Heuwaage wendet. Der Strang nach Dornach endet am Aeschenplatz. Der 11er wiederum wendet ebenfalls am Aeschenplatz. Für den Abschnitt zwischen St.-Louis-Grenze bis Schifflände verkehren Ersatzbusse.

Für den Morgestraich bieten die SBB wieder zahlreiche Extrakapazitäten an. Zum Bahnhof SBB verkehren sieben Extrazüge: ab Zürich (ab 2.05), Biel (ab 1.35), Bern/Olten (ab 2/2.59), Luzern (ab 1.38), Lenzburg/Aarau (ab 2.12/2.23), Frick (ab 2.24) und Liestal (ab 2.50).

Grosses Angebot von SBB Deutschland

Die SBB Deutschland wiederum schicken ab Freiburg Hauptbahnhof einen Extrazug auf den Weg, der elfmal hält. Abfahrt ist um 1.45 Uhr, Ankunft im Badischen Bahnhof um 3.01. Zusätzlich fährt eine Komposition der S6 ab Zell im Wiesental (ab 2.30) mit Halten an allen Stationen. Im Sonderzug ab Freiburg gelten Sonderfahrscheine, die direkt im Zug gekauft werden können, jedoch nur mit Barzahlung.

Damit nicht genug der Sonderfahrten. Die Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) führt vier Extrabusse nach Basel, Abfahrt ist in Kandern, Schliengen, Welmingen und Ötlingen.

Sonderzüge gibt es auch schon am Sonntag zum Chienbäse. Ab Basel SBB verkehren drei Extra-Kurse, und zwar ab 17.46, 18.13 und 18.22 Uhr. Zurück geht’s ab Liestal Bahnhof um 20.59, 21.18 und 21.30 Uhr. Gehalten wird jeweils in Muttenz, Pratteln und Frenkendorf-Füllinsdorf.