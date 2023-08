Öffentlicher Verkehr Tramhaltestelle am Bankverein ist trotz Umbau nicht barrierefrei – was schief lief Der Ein- und Ausstieg für gehbeeinträchtigte Menschen bei der neu gebauten Haltestelle ist ohne Hilfe nicht möglich. Bis sich das ändert, dauert es noch Jahre.

Die Tramhaltestelle Bankverein vor dem «Drachencenter» ist nach dem Umbau nicht barrierefrei. Bild: Kenneth Nars

Wer am Bankverein in ein Tram einsteigen will, das in Richtung Aeschenplatz fährt, muss einen grossen Schritt machen. Die neu umgebaute Haltestelle vor dem Drachencenter der Migros liegt gute zehn Zentimeter unter dem Einstiegsniveau der Trämli. Für Menschen mit beeinträchtigter Fortbewegung ist der Ein- und Ausstieg ohne Hilfsmittel nicht möglich.

Die Lage der Haltestelle Bankverein in Richtung Aeschenplatz musste angepasst werden, um einen Rückstau am Steinenberg zu verhindern, sagt Nicole Ryf, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD). Bei den letzten Bauarbeiten wäre lediglich der Wartebereich der neuen, vorübergehenden Haltestelle verbreitert worden. Die Anpassungen für einen hindernisfreien Ein- und Ausstieg wurden nicht berücksichtigt.

Der Grund dafür sei die notwendige, zeitnahe Umstellung von Doppelhaltestellen auf Einfachhaltestellen, wie das am Bankverein der Fall gewesen sei. «Damit wir bei den bisherigen fünf Doppelhaltestellen rasch eine Verbesserung erzielen konnten, haben wir diese mit kleinen und kostengünstigen baulichen Massnahmen und Markierungen zu provisorischen Einfachhaltestellen umgewandelt», sagt Ryf.

Ein grosser Schritt ist notwendig für den Einstieg und Ausstieg am Bankverein. Bild: Kenneth Nars

Eine Notlösung rechtfertigt die Umstände

«Die Tramhaltestelle Bankverein ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen nur mit Hilfe einer Klapprampe mit dem Elektrorollstuhl zugänglich», so Ryf weiter. Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) muss der öffentliche Verkehr bis Ende 2023 barrierefrei zugänglich sein. Das BehiG lasse eine Klapprampe als «vorübergehende Ersatzlösung» zu, schreibt das BVD auf seiner Website.

Bis am Bankverein die «vorübergehende Ersatzlösung» aufgehoben werden kann, dauert es allerdings noch eine Weile. «Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die Haltestelle Bankverein 2026–2029 umgebaut wird», sagt Ryf. Nach der Neugestaltung soll die Haltestelle Bankverein der Definition des BehiG ohne Hilfsmittel wie Rampen oder ähnlichem entsprechen.

Spitäler und Bahnhöfe werden bevorzugt

Die Ansprüche an eine barrierefreie Haltestelle sind im BehiG definiert. Der Höhenunterschied zwischen der Haltestellenkante und dem Fahrzeugeingang darf maximal 7,5 Zentimeter betragen. «So können nach dem Umbau alle Fahrgäste bequem stufenlos ein- und aussteigen», sagt Ryf.

Dass es noch einige Jahre dauert, bis diese Haltestelle umgebaut ist, erklärt der Kanton mit der Priorisierung von gewissen Standorten. «Haltestellen mit besonderer Bedeutung für die Fahrgäste werden vorgezogen realisiert, nach Möglichkeit vor Ende 2023», schreibt das BVD auf seiner Website. In einem ersten Schritt sollen Haltestellen in der Umgebung von Spitälern, spezifischen Einrichtungen für mobilitätseingeschränkte Menschen und Bahnhöfen hindernisfrei umgebaut werden.