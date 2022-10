Öffentlicher Verkehr Viele Personalausfälle: Drittfirma unterstützt BVB bei den Billettkontrollen Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) haben seit Monaten mit krankem Personal und damit verbundenen Ausfällen zu kämpfen. Nun greift eine externe Firma den BVB bei den Billettkontrollen unter die Arme.

Viel Personal bei den Basler Verkehrsbetrieben ist krank – das bekommen die Fahrgäste zu spüren. Roland Schmid

Seit Monaten verzeichnen die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) auf dem gesamten Liniennetz vermehrt Tram- und Busausfälle, weil viel Personal krank ist. Ende September entschuldigte sich BVB-Direktor Bruno Stehrenberger bei den Fahrgästen. Man sei selbst ratlos, weshalb gerade jetzt so viel Personal ausfalle.

Die angespannte Situation bei den BVB habe sich auch nach den Herbstferien nicht geändert, bestätigt Mediensprecher Benjamin Schmid auf Anfrage: «Wir verzeichnen nach wie vor sehr unterschiedliche Zahlen von sistierten Dienstteilen, diese betreffen grundsätzlich alle Tram- und Buslinien.»

Externe Firma unterstützt bei Billettkontrollen

An gewissen Tagen müssten keine Dienstteile gestrichen werden, an anderen seien es mehrere. Bis zu 69 Dienstteile sind an einem Spitzentag in den vergangenen Wochen ausgefallen. Jedoch, betont Schmid: «Über 97 Prozent aller Tram- und Buslinien im September verkehrten fahrplanmässig. Es ist bei weitem nicht so, dass jeder zweite Bus ausfällt.»

Jetzt bekommen die BVB von einer externen Firma Unterstützung: Drei Mitarbeitende einer Drittfirma helfen voraussichtlich ab nächster Woche bei den Billettkontrollen. Die Suche gestaltete sich laut Schmid aber schwieriger als gedacht: «Wir hatten viele Absagen von Drittfirmen, mit der Begründung, sie hätten selbst nicht genügend Personal.»

Praktisch rund um die Uhr seien durchschnittlich rund 15 Personen auf dem gesamten BVB-Netz unterwegs, um Billette zu kontrollieren, fügt Schmid an. Die Unterstützung durch Externe schaffe Kapazitäten in der BVB-Riege frei, damit das so frei werdende Personal verstärkt im Fahrdienst eingesetzt werden könne. Ein Grossteil des Kontrollpersonals habe selbst eine Fahrlizenz.

Bewerbungen gibt es genug

Probleme mit Nachwuchs haben die BVB nicht – jener müsse nur zuerst ausgebildet werden, sagt Mediensprecher Schmid:

«Wir haben nicht zu wenig Leute, sondern zu viele Krankheitsstände.»

Die bz berichtete im Juli, dass auf wenige ausgeschriebene Stellen nicht selten rund 500 Bewerbungen eingehen – und auch, wenn keine Stelle ausgeschrieben ist, melden sich immer wieder Interessierte.

Mit dem Problem der Unterbesetzung im öffentlichen Verkehr ist die Region Basel nicht allein: In der Stadt Zürich wurde die Tramlinie 15 vorübergehend eingestellt. Gar Studierende hätten im Rahmen eines Pilotprojekts Trams durch die Stadt chauffieren sollen. Die Baselland-Transport AG (BLT) im Baselbiet lagerte erst kürzlich ihre Billettkontrolle an Externe aus.

Wenn Tausende Besucherinnen und Besucher wieder Ende Oktober an die Basler Herbstmesse strömen, wird der öffentliche Verkehr einmal mehr vor besondere Herausforderungen gestellt – mit mehr oder weniger Personal.