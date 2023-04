Wegen Gleisschaden: Bankverein derzeit für Trams nicht befahrbar

FC Basel Der FCB bestätigt den Fan-Bann in Nizza – und spricht von einem Akt der Willkür

Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi teilte am Dienstagabend auf Twitter erfreut mit, dass Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin eine Verordnung unterschrieben habe, die die Anreise der Basler verbietet. Jetzt meldet sich auch der FC Basel mit einem Communiqué und bestätigt, dass am Donnerstag keine FCB-Fans in Nizza ins Stadion dürfen.