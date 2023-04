Öffentlicher Verkehr Zug-, Bus- und Tramfahren wird auch in der Region Basel teurer Der Tarifverbund Nordwestschweiz TNW, welcher unter anderem das U-Abo anbietet, hebt zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 die Preise an.

Reisen mit dem ÖV wird teuer, in der Region Basel, aber auch in der ganzen Schweiz. Symbolbild: Kenneth Nars

Der Tarifverbund Nordwestschweiz TNW reagiert auf höhere Kosten für Löhne, Unterhalt und Energie mit einer Erhöhung der Preise zum Fahrplanwechsel, also per 10. Dezember 2023. Wie der TNW in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt, sei dieser Schritt nach sieben Jahren stabiler Preise unausweichlich. Genauere Angaben zu den Preiserhöhungen will der Tarifverbund in der zweiten Hälfte des Aprils bekannt geben.

In der ganzen Schweiz wird das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab kommendem Dezember teurer, wie der Branchenverband Alliance Swisspass ebenfalls am Dienstag mitteilte. Die Anpassung der TNW-Tarife ist damit auch Teil dieser Preiserhöhungen.