ÖV in Basel Bus- und Tramausfälle: BVB kämpfen noch immer mit krankem Fahrpersonal Bereits seit mehreren Wochen haben die Basler Verkehrsbetriebe ein Problem: Wegen zu viele krankheitsbedingte Abwesenheiten fallen teilweise Trams und Busse aus. Massnahmen seien aktuell in der Planung.

In den letzten Wochen, fielen immer wieder einzelne Trams und Busse aus. Kenneth Nars

Wer am Montagmorgen aus der Richtung Allschwil nach Basel das 6er-Tram nehmen wollte, musste unter Umständen länger warten, als man sich das normalerweise mit dem pünktlichen öffentlichen Verkehr gewohnt ist: Ein Tram ist, wie dem Onlinefahrplan zu entnehmen war, ausgefallen.

Solche Ausfälle kommen in letzter Zeit bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) immer wieder vor. So meldete sich unter anderen SP-Nationalrätin Sarah Wyss auf Twitter zu Wort: Am Samstag seien zwei aufeinanderfolgende Busse der Linie 36 in Richtung Schifflände nicht gefahren.

Am Samstag seien konkret 68 Dienstteile ausgesetzt worden. Das bedeutet, bestimmte Abschnitte von einzelnen Tramlinien wurden vorübergehend nicht bedient. Am Sonntag waren es laut Benjamin Schmid, Mediensprecher der BVB, 30. Die Zahlen zum Montag lagen noch nicht vor, aber er gehe davon aus, dass auch da einzelne Verbindungen ausgesetzt werden mussten.

Anzahl krankheitsbedingter Ausfälle sei hoch, aber schwankend

Die Ausfälle auf den Tram- oder Busverbindungen kommen von krankheitsbedingten Abwesenheiten des Fahrpersonals, wie die BVB auf Twitter bestätigten: Der Krankheitsstand sei aktuell hoch. Es ist dies ein Problem, über das unter anderem das «SRF Regionaljournal» und die bz bereits Ende Juli berichtet hatten.

Die Situation habe sich seit den letzten Medienberichten nicht verändert, die Anzahl krankheitsbedingter Ausfälle bei den BVB sei «schwankend», sagt Mediensprecher Benjamin Schmid. Dasselbe gilt damit auch für die Tram- und Busverbindungen: «Es gibt Tage, an denen alle Trams und Busse wie gewöhnlich fahren. Grössere Ausfälle kommen vor allem am Wochenende vor». Er wendet aber ein:

«Man muss das auch in den Gesamtzusammenhang stellen. Es sind an Spitzentagen rund zwei Prozent der Verbindungen, die ausfallen. Und es ist auch dann nicht so, dass jedes zweite Tram oder jeder zweiter Bus nicht fährt.»

Massnahmen gegen die «unschöne Situation» vorgesehen

Dennoch sei die Situation für alle – sowohl für die BVB als auch für ihre Fahrgäste – ärgerlich. Man arbeite mit Hochdruck an Lösungen für die «unschöne Situation», teilten die BVB am Wochenende auf Twitter mit. Auch Schmid bestätigt, dass diverse Massnahmen in der Planung seien. Konkret könne er allerdings diesbezüglich noch nicht werden, ein Mediengespräch wurde allerdings für diese Woche angekündigt.

Eine Möglichkeit, um besser mit der Situation umgehen zu können, erläuterte die BVB im Juli gegenüber der bz: Man könnte etwa Personal aus dem Depot für den Personenverkehr weiterbilden. Auch die Aufstockung von Teilzeitpensen stand zur Diskussion. Der Personalbestand bei den BVB sei aber grundsätzlich ausgeglichen, sagt Schmid am Montag.