Offene Grenzen, aber Massnahmen-Chaos im Dreiland – was ist erlaubt?

Regeln Seit 30. Oktober gelten in Frankreich erneut weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Die Regelung gilt auch für alle Grenzgänger und Touristen, die sich im Land aufhalten.

Darf ich noch nach Frankreich einreisen?

Grundsätzlich dürfen alle Personen aus dem europäischen Raum ohne Einschränkungen nach Frankreich einreisen. Dies gilt, solange sie keine Krankheitssymptome im Zusammenhang mit Covid-19 aufweisen.

Zu welchem Zweck darf ich mich in Frankreich aufhalten?

Da in Frankreich Ausgangsbeschränkungen verhängt worden sind, darf in Frankreich nur noch unterwegs sein, wer einer notwendigen Tätigkeit nachgeht. Aus diesem Grund muss immer eine offizielle Ausgangsbescheinigung mitgeführt werden, auf welcher der jeweilige Grund des Aufenthalts ausserhalb des eigenen Zuhauses aufgeführt wird. Gründe sind unter anderem der Arbeitsweg, die Erledigung von dringenden Einkäufen und die Pflege von Angehörigen. Es ist dabei zu beachten, dass diese Tätigkeiten in einem möglichst kleinen Radius um das eigene Zuhause erledigt werden müssen. «Für Schweizer ist das Einkaufen in Frankreich daher nicht erlaubt», so Marc Borer von Infobest. Kontrolliert wird das Einhalten dieser Regeln durch die Polizei. Wer ohne triftigen Grund unterwegs ist, riskiert eine Busse von 135 Euro. Die Bescheinigung «Attestations de déplacement» kann unter www.interieur.gouv.fr heruntergeladen werden.

Welche Massnahmen gelten in Frankreich?

Neben den Ausgangsbeschränkungen gilt in Frankreich eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Einige örtliche Behörden haben zudem das Tragen einer Gesichtsmaske auch auf andere öffentliche Orte mit dichterem Publikumsverkehr ausgedehnt. (hel)