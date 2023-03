Offener Brief Basel fordert konsequenteres Vorgehen gegen Menschenrechtsverletzungen in Iran Die grössten Städte der Schweiz verlangen vom Bundesrat mehr Haltung für Frieden und Demokratie in Iran. Das Mullah-Regime geht weiter brutal gegen die landesweite Protestbewegung vor und verurteilt Kritiker zu Tode.

Selbst in Basel fürchten Demonstrierende den «langen Arm aus Teheran». Dennoch halten sie im September 2022 für die ermordete Amini eine Mahnwache auf der Mittleren Brücke ab. Bild: zvg

Seit des gewaltsamen Todes der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 hat sich in Iran eine landesweite Protestbewegung mit dem Slogan «Frauen, Leben, Freiheit» entwickelt, gegen die das iranische Mullah-Regime mit äusserster Brutalität vorgeht. Mit den seit Dezember 2022 in Iran stattfindenden Hinrichtungen Protestierender wurde ausserdem eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Auch in der Schweiz fordern daher seit Monaten Demonstrierende eine vollständige Übernahme der EU-Sanktionen gegen die iranische Regierung und ihre Revolutionsgarde. Der Bundesrat hat diesen Schritt bislang unter Berufung auf diplomatische Dienste abgelehnt.

Doch der Druck auf die Schweizer Regierung wächst: Mitte Januar betonte der Nationalrat mit seiner Erklärung «Für Menschenrechte und Demokratie im Iran» die Dringlichkeit eines konsequenteren Vorgehens gegen die systematischen Menschenrechtsverletzungen in Iran. Nun haben die grössten Schweizer Städte einen offenen Brief an den Bundesrat verfasst, der eine schnelle Umsetzung von Massnahmen verlangt.

Neun Schweizer Städte fordern vom Bund konsequentere Massnahmen

Neben Basel haben die Stadtpräsidien von Luzern, St. Gallen, Winterthur, Zürich, Lausanne, Genf, Biel und Bern unterschrieben. In ihrem Brief äussern die Präsidentinnen und Präsidenten grosse «Besorgnis» über die Brutalität, mit der die iranische Regierung auf die Proteste der Zivilbevölkerung in ihrem Land reagiere.

Die Städte haben auch konkrete Forderungen an den Bundesrat formuliert: Dieser soll sich im UNO-Menschenrechtsrat für die Umsetzung des internationalen Untersuchungs- und Rechenschaftsmechanismus einsetzen, um die systematische Straflosigkeit im Iran anzugehen. Ausserdem soll er nochmals seine Entscheidung überdenken, nur die EU-Sanktionen zu übernehmen, welche aufgrund der Drohnenlieferung an Russland verhängt wurden.

Der Grosse Rat in Basel hat bereits im Januar in einer breit gestützten Resolution vom Bundesrat rasche Massnahmen gegen das iranische Regime verlangt. Die Basler Regierung stand bislang Appellen an den Bund in dieser Angelegenheit kritisch gegenüber. Nun hat Beat Jans offenbar eingelenkt. Denn die Schweizer Städte fürchten nicht nur um die Menschenrechtslage in Iran. Es geht auch um die «Wahrung der schweizerischen Reputation und Interessen».