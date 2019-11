Offener Protest gegen umstrittene Kleinbasler Pfarrerin

Die Evangelisch-Reformierte Kirche (ERK) Basel-Stadt kommt nicht zur Ruhe. In der Kontroverse um die Kleinbasler Pfarrerin Christine Dietrich ist auch zwei Monate nach ihrer Wahl in den Kirchenrat, der «Regierung» der ERK, keine Lösung in Sicht. Anfangs Oktober hatte diese Zeitung thematisiert, dass Dietrich lange Zeit aktiv beim rechtsnationalen deutschen Hetzblog «Politically Incorrect» mitgearbeitet und -geschrieben hatte.

Zwar hat sich die Pfarrerin von ihrem damaligen Engagement distanziert. Eine Recherche förderte allerdings eine Reihe von Ungereimtheiten zutage, welche die Frage aufwerfen, wie ernst es Dietrich mit dieser Distanzierung ist. Diese Einschätzung teilen auch über zwanzig Mitglieder der ERK-Synode, dem eigentlichen Kirchenparlament. Mit Blick auf die nächste Sitzung in zwei Wochen haben sie einen Brief verfasst, in dem sie «ein starkes, bleibendes Unbehagen über die Wahl» zum Ausdruck bringen. «Wir sind dezidiert der Meinung, dass die Causa Dietrich nicht einfach stillschweigend ad acta gelegt werden darf», heisst es im Brief. Das würden auch die vielen Feedbacks von Kirchenmitgliedern zeigen.