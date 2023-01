Offiziells Ein alter Bekannter und eine Neue: Stefan Freiermuth ist Trommelkönig und Marina Suter Pfeiferkönigin Trommel- und Pfeiferkunst auf höchstem Niveau: Das «Bryysdrummle und -pfyffe» hält das zahlreich erschienene Publikum in Bann. Erfreulich sind auch die vielen Binggis, die zeigen, dass man sich nicht um den Nachwuchs sorgen muss.

Die neuen Fasnachtsmonarchen: Elin Bringolf (Junteressli), Maurice Weiss (Rätz), Pfeiferkönigin Marina Suter (Basler Dybli), Trommelkönig Stefan Freiermuth (Chriesibuebe), Marcel Loosli (Gassegötter) und Valeria Balmelli (Naarebaschi) Christoph Wesp

«Auf Platz eins ist mit der Startnummer 102…», begann die Moderatorin und wurde von einem tosenden Jubel übertönt. Wer die 102 ist, war ihrer Clique und vielen im Saal klar: Die neue Pfeiferkönigin Marina Suter von den «Basler Dybli». «Ich bin überwältigt», sagte die 25-Jährige und rang noch etwas nach Worten. Da sie am «Mimösli» mitspiele, sei sie gerade «im pfyffe drin». Von klein an hat Suter mitgemacht, nun steht sie erstmals zuoberst. Ihre Schwester Jlena wurde Fünfte.

Viel routinierter ist dagegen der neue Trommelkönig Stefan Freiermuth von den «Chriesibuebe». Zum sechsten Mal stemmte er die Trophäe in die Höhe. Dafür hat er in den letzten zweieinhalb Wochen intensiv geübt. Der 33-Jährige ist Trommelbauer und Geschäftsführer der Schlebach Trommelbau. Ein Vorteil? «Ich muss arbeiten, ich kann nicht die ganze Zeit trommeln», antwortete Freiermuth. Natürlich freut er sich sehr: «Es ist einer der schönsten Titel, die es zu gewinnen gibt.» Er vergleicht es mit den Schweizer Meisterschaften: «Hier im Saal macht es mit so viel Publikum viel mehr Freude.»

Publikum hält bis halb zwei Uhr morgens durch

Der grosse Saal im Congress Center war bis zur letzten Rangverkündigung um halb zwei Uhr morgens prall gefüllt. Auch das Niveau der Vorträge war sehr hoch. Pfeiferkönigin Suter bejahte: «Es ist niemand abgefallen». Ihre Vorgängerin Fabienne Hagen ist neu Jurymitglied und bestätigte: «Es ist sehr viel Musikalität da», und fügte an: «Das macht es schwierig zu beurteilen, ist aber schön zu sehen.» Ihre ersten Beurteilungen als Jurorin waren intensiv und benötigten viel Konzentration. «Ich muss schnell entscheiden und dazustehen», erklärte sie das Anspruchsvolle ihrer Arbeit.

Schliesslich gehe es um Kleinigkeiten wie Tagesform, Nervenstärke oder den Ansatz, also wie die Pfeiferin ins Piccolo bläst. Dass immer wieder dieselben Familiennamen auftauchen, stört Hagen nicht. «Es sind grosse Familien, und die Jungen wachsen damit auf». Vater und Mutter können so Vorbild und Ansporn sein. «Der Name ist eher Druck», meint hingegen Florian Müry. Der Vizepräsident des OK sieht eine grosse Fasnachtsfamilie: «Es geht auch um die Momente neben der Bühne», wo beispielsweise Diskussionen geführt werden und Freundschaften entstehen.

«Der Anlass verbessert die Qualität der gesamten Fasnacht»

Viele hätten den Anlass unheimlich gern, aber sie würden nie mitmachen: «Ich gehe auch gerne schauen, auch wenn ich zweimal schlechter trommle», schmunzelt Müry. Trotzdem hält er fest: «Der Anlass verbessert die Qualität der gesamten Fasnacht.» Das Trommeln und Pfeifen wird intensiv gepflegt. Gerade die letztes Jahr eingeführte Kategorie «Binggis» mit fast 60 Teilnehmenden ist ein Erfolg. Es gibt den Jüngsten die Möglichkeit, aufzutreten und erstmals ihr Können einem grösseren Publikum zu zeigen.

Den organisierenden Cliquen Lälli und Muggedätscher ist es mit Unterstützung der Alte Stainlemer und den Basler Bebbi gelungen, den gesamten Anlass unter ein Dach zu bringen. Früher waren die Vorausscheidungen über die halbe Stadt verteilt. Dieses Jahr konnten sie erstmals alle im Congress Center stattfinden.