Am Samstag wird d Mäss eingeläutet. Der Stolz von Basel bringt nachts ein Lichtermeer in die Innenstadt und tagsüber eine wunderschöne Vielfalt an Waren, Krimskrams, Lärm und viel gutem Essen – und alles duftet so gut!

Doch hätten Sie gewusst, welche Farben die Calypso-Bahn ausmachen? Wer die Messe nach Basel brachte? Bevor Sie also voller Vorfreude Magenbrot und Mässmögge jagen gehen, müssen Sie unser bz-Wochenquiz bestehen. Nur so erfahren Sie, wie herbstmessetauglich Sie sind.