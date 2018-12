Die Basler SP verteidigt die unbewilligte Demonstration, an der am Samstag vor einer Woche auf dem Messeplatz mehrere hundert Personen gegen eine Kundgebung der rechtsextremen Partei national orientierter Schweizer protestiert haben. «Es ist wichtig und berechtigt, dass zahlreiche Menschen ihre Ablehnung auch vor Ort kundtun konnten», stellte die Partei gestern in einer Medienmitteilung klar. Der zivile Protest sei ein wichtiges Zeichen, dass eine Mehrheit in Basel für eine offene und tolerante Gesellschaft einstehe. Allerdings würden die Geschehnisse am Ende der Demonstration Fragen aufwerfen, vor allem der Einsatz von Gummigeschossen.