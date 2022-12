Online-Lieferdienst Ausgefahren: Blitzlieferdienst Avec Now stellt Service auch in Basel ein Im März startete der Kurierdienst Avec Now in Basel. Nach nur neun Monaten ist bereits wieder Schluss, da es anscheinend trotz treuer Kundschaft nicht gereicht hat.

Jetzt muss man wieder selbst in den Laden gehen für die spontanen Snacks. Avec Now liefert nicht mehr nach Hause. Bild: Severin Bigler

Es klingt verlockend: Lebensmittel nach Hause bestellen und innerhalb von 15 Minuten geliefert bekommen. Ohne Mindestbestellwert und mit einer Liefergebühr von gerade mal 2,90 Franken. Im März startete der Lieferdienst Avec Now seinen Service in Basel, ein Kurierdienst der Schweizer Firma Valora. Lebensmittel können online bestellt werden und Avec Now liefert sie mit dem Fahrrad innerhalb von 10 bis 15 Minuten.

Nun ist auf der Website zu lesen: «Avec Now hat au revoir gesagt.» Nach nur neun Monaten stellt der Kurierdienst seine Arbeit ein. Auf der Instagram-Seite von Avec Now ist zu lesen, dass es trotz treuer Kundschaft leider nicht gereicht habe und daher ab Mitte Dezember Schluss sei. Der Sprecher von Valora hat diese Aussage bestätigt. Basel war die letzte Stadt, in der Avec Now noch ausgeliefert hat. Nun ist schweizweit Schluss mit dem Kurierdienst der Firma Valora. Warum der Service zu wenig Kunden- und Kundinnenzuspruch findet, kann die Valora nicht sagen.

Bereits im April stellte die Firma ihren Dienst in Zürich ein, um sich ganz auf Basel zu konzentrieren. Das gleiche Konzept verfolgt das Zürcher Start-up Stash, das in Basel gerade nach einem halben Jahr seinen Dienst einstellte, da die Firma sich auf die verkaufsstarken Städte Zürich und Luzern konzentrieren wollte. Es scheint ein Angebot zu sein, das in Basel nicht wirklich ankommt oder vielleicht nur während der Coronapandemie funktionierte. Im August stellte auch der Kurierdienst Hey Migrolino seinen Blitzlieferdienst ein. Migrolino ist ein Tochterunternehmen von Migros.