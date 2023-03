Onlinemedium OnlineReports regelt Nachfolge Peter Knechtli verkauft seinen Online-Newskanal «Onlinereports» an die beiden regionalen Medienschaffenden Alessandra Paone und Jan Amsler. Die Übernahme erfolgt per 1. Juli 2023

Jan Amsler, Peter Knechtli und Alessandra Paone zvg / Onlinereports.ch

Nach 25 Jahren ist Schluss: Der Basler Journalist Peter Knechtli verkauft die Onlinereports GmbH an Alessandra Paone und Jan Amsler. Wie «Onlinereports» schreibt, sei damit die Zukunft des Mediums geregelt. Paone ist seit zwei Jahren als Inlandredaktorin beim «Tages-Anzeiger» tätig. Davor arbeitete sie für insgesamt 14 Jahre als Lokalredaktorin bei der «Basler Zeitung» und der bz.

Jan Amsler hat bereits in der Vergangenheit bei Onlinereports gearbeitet. Er startete seine journalistischen Tätigkeiten beim Onlinemedium als Praktikant 2014. Via «Volksstimme» in Sissach kam er zur «Basler Zeitung», wo er im Moment das Team Politik der Lokalredaktion leitetet.

Peter Knechtli wird sich nicht komplett in den Ruhestand verabschieden. Laut Medienmitteilung will er seinen Nachfolgern beim Übergang beratend zur Seite stehen und gelegentlich weiterhin als Autor für «Onlinereports» tätig sein. Über die Verkaufsbedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.