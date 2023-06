Open-Air-Konzerte Ehre, wem Ehre gebührt: Der Summerblues huldigt Basler Musikgeschichte Das Kleinbasel zelebriert am Freitag, 30. Juni, wieder den Blues: Die 14. Ausgabe des Summerblues steht vor der Tür. Auf sieben Bühnen wird aufgespielt. Noch sind aber nicht alle Musikerinnen und Musiker angesagt.

15’000 Besucherinnen und Besucher erwartet das Organisationskomitee an der 14. Ausgabe von Summerblues (im Bild: Ausgabe 2022: Flo Bauer Blues Project). Bild: Nicole Nars-Zimmer

Verzerrte Gitarren, zwölf Takte, drei Stufen und eine herzzerreissende Geschichte kommen vereint zurück nach Basel. Am Freitag, 30. Juni, findet die 14. Ausgabe des Basler Summerblues statt. Das Kleinbasel steht einen Abend ganz im Zeichen des Blues.

37 regionale, nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler bespielen sieben Bühnen. Über 50 Stunden Livemusik sollen um die 15’000 Menschen ins Kleinbasel lotsen, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Das Festival, welches laut eigenen Angaben der grösste Open-Air-Blues-Anlass der Schweiz ist, will den Leuten nicht nur das amerikanische Musikgenre näherbringen, sondern auch die Kleinbasler Altstadt präsentieren.

Eine grosse Ehre

Einer der schönsten Spielorte des Festivals sei der Lindenberg. Die Bühne an der Kartausgasse kann jedoch auch musikalisch überzeugen. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto: «Tribute to Cla Nett». Der Basler Cla Nett war ein Gründungsmitglied der Lazy Poker Blues Band und gehörte zu den grössten Nummern im Schweizer Blues. 2021 ist Nett verstorben.

Dem 2021 verstorbenen Gitarristen und Bandleader Cla Nett wird am Lindenberg gedacht. Archivbild: zvg

Drei Bands mit jeweils speziellen Gästen wollen am Lindenberg die Kultfigur ehren. Um 22.30 Uhr steht die Lazy Poker Blues Band auf dem Programm. «Es ist eine sehr emotionale Geschichte», erzählt Rolf de Marchi, Saxofonist der Lazy Poker und Weggefährte von Nett seit den 70er-Jahren. Es sei besonders schön, dieses Konzert in Basel zu spielen, weil man dort am meisten Fans habe.

Alle Musiker haben eine enge Verbindung zu Nett. «Wir alle haben viele Jahre mit Cla Nett zusammengespielt», sagt de Marchi. Das Publikum darf sich auf Musiker wie Sänger Roli Frei oder Dieter Gröflin mit seiner Mundharmonika freuen. Für die Lazy Poker würden die zusätzlichen Musiker einen beträchtlichen Aufwand bedeuten. «Wir wollen schliesslich mit unserer Musik überzeugen», sagt de Marchi.

Roli Frei wird auch seinem ehmaligen Weggefährten Cla Nett gedenken. Archivbild: zvg Roli Frei

Der eigene Sound und eine Auszeichnung

Den Auftakt am Lindenberg macht die Band Little Chevy. Die Schweizer Band vermischt nach eigenen Angaben Rhythm and Blues, Country, Rock, Folk, Tango und Pop zu ihrem eigenen Sound.

Ab 20.30 Uhr wird Manu Hartmann mit ihrer Band übernehmen. Auch die Baselbieterin wird sich die Bühne mit Gästen teilen, die bis zum Konzert jedoch nicht bekannt gegeben werden. Die Sängerin, die in Basel Jazz-Gesang studierte, konnte 2018 die Swiss Blues Challenge gewinnen. Ihre Musik sei ausdrucksstark, dynamisch und eigensinnig, sagt Hartmann.

Auch auf den anderen Bühnen kommen die Zuhörerinnen und Zuhörer aber nicht zu kurz. Viele lokale Künstler wie «Chicago Dave» bringen den Blues ins Kleinbasel.

Am letztjährigen Summerblues Basel begeisterten beispielsweise «The Waffle Machine Orchestra» das Publikum im Kleinbasel. Archivbild: Kenneth Nars

Premiere auf der Terrasse

Damit das Blues-Open-Air nicht stehen bleibt, wird in diesem Jahr das Format «Blues ’n’ Dine» eingeführt. Zum ersten Mal ist es möglich, auf der Café-Spitz-Terrasse ein mehrgängiges Menü zu konsumieren, das von akustischem Blues begleitet wird. Eine Reservation im Voraus wird dringend empfohlen. Ab 22 Uhr sei der Spielort über dem Rhein auch ohne Menü-Reservation zugänglich, sagen die Organisatoren.

Auch für die Gäste, die keinen Platz auf der Terrasse finden, gibt es ein grosszügiges kulinarisches Angebot. 40 Festwirtschaften, Restaurants, Bars und freie Verpflegungsstände bieten die Qual der Wahl. Alle Verpflegungsmöglichkeiten sind als offizielle Partner gekennzeichnet.