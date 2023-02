«Open Ride» Lifestyle-Fitness bald auch in Basel: Eva Nidecker gründet Filiale am Rheinknie Mit ihrem Indoorcycling-Studio «Open Ride» an der Zürcher Europaallee hat die Baslerin Erfolg. Nun will sie das Konzept auch in ihre Heimatstadt bringen.

Bald auch in Basel: Eva Nideckers Cycling-Studio «Open Ride» an der prominenten Zürcher Europaalle. Ähnelt einem Nachtclub ist aber gut für die Gesundheit. Foto: Severin Bigler/Archiv

Das gutbesuchte Lifestyle-Fitnessstudio an der Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof ist für viele Menschen ein Ort, um Dampf abzulassen. In einem mit LED-Licht ausgestatteten Raum, der an einen Nachtclub erinnert, fahren zirka 30 Menschen auf Standvelos um die Wette. Eine Instruktorin oder ein Instruktor sorgt für die nötige Motivation – nach 45 Minuten schwitzen ist der Spass vorbei.

Eva Nidecker eröffnete das «Open Ride» Zürich 2018. Sie kämpfte sich durch zwei Jahre Coronapandemie, mit Erfolg – nun eröffnet sie einen zweiten Standort in ihrer Heimatstadt Basel.

Glaubt an den Erfolg in Basel

Per Instagram-Story bestätigt die ehemalige TV-Moderatorin, dass der Mietvertrag unter Dach und Fach sei. Wo sich das Studio künftig befinden wird, darüber schweigt sich Nidecker jedoch aus. Gut möglich, dass sie für ihre erste Filiale abermals die Nähe eines Bahnhofs sucht, was hohe Kundenfrequenzen garantiert. Als Standort käme etwa der erst 2021 sanierte Westflügel des Bahnhofs SBB in Frage, wo es noch einige nicht belegte Flächen gibt.

Eva Nidecker zeigt sich zuversichtlich, dass sich das Konzept, das in Zürich funktioniert, auch in Basel durchsetzen kann. Sie schreibt auf Anfrage: «Ich freue mich riesig, mit ‹Open Ride› in meine Heimat zurückzukehren und zusammen mit Natasha Zerky, künftige CEO von ‹Open Ride› Basel, den Baslerinnen und Baslern ab Herbst ein sehr innovatives Fitness-Konzept zu präsentieren.»