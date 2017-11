Um auf dem Bild die optische Täuschung zu entlarven, braucht es einiges an Vorstellungsvermögen (oder Sie schauen sich das obige Video an) . Von oben betrachtet sind weisse Rechtecke auf den Asphalt gemalt, umrahmt von dunkleren, verzerrten Rechtecken (die aus der Fahrerperspektive als «Seitenwände» der imaginären Blöcke erscheinen). Dazu kommen perspektivisch versetzte, noch dunkleren Flächen, die als Schatten wahrgenommen werden. Besucher von Fussballstadien könnten das Phänomen von jenen Werbeblachen kennen, die am Spielfeldrand liegen und so auf die Kameras ausgerichtet sind, dass sie im Fernsehen als Schriftzüge erscheinen.

Die Entwickler des isländischen Zebrastreifens geben an, dass ihr Prototyp noch zwei Probleme habe: Die Illusion funktioniere nur aus einer Richtung und nur bei Tageslicht. Lachenmeier fragt deshalb die Regierung auch gleich nach Massnahmen an, um die 3D-Fussgängerstreifen auch in der Nacht gut sichtbar zu machen.

Einen idealen Ort für ein Pilotprojekt habe sie in ihrem Vorstoss bewusst weggelassen, sagt die Politikerin auf Anfrage. «Es müsste wohl eine etwas breitere Einbahnstrasse sein, da der Effekt nur von einer Seite her funktioniert, beispielsweise die Dornacher- oder Gundeldingerstrasse.» Bei der konkreten Umsetzung zähle sie auf die Kreativität der Spezialisten im Verkehrsdepartement.