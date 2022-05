Ortsunkunde Muttergottes, der Schnaps und die Tannen Simon Morgenthaler besucht in seiner Kolumne «Ortsunkunde» für die «Schweiz am Wochenende» frei assoziierend und fabulierend Baselbieter Orte mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege.

Die Schnapstanne an der Grenze zwischen Kleinlützel und Röschenz. Simon Morgenthaler

Eine Redundanz im Namen Kleinlützel – «lützel» heisst, so erinnere ich mich vage aus einer Zeit, an die ich mich nicht gerne erinnere, auf Mittelhochdeutsch «klein», vielleicht «bedeutungslos». Ich sehe auch nichts anderes in diesem Dorf. Doch die Doppelung macht stutzig: Vielleicht liegt ja gerade im Tautologischen eine gewisse Grösse oder Grosszügigkeit, denke ich, den Gedanken sogleich verwerfend, gedankenverloren.

Nördlich um einen Hügel in ein Tälchen, idyllisch und gottverlassen, hinten im Kessel steige ich zwischen Kalkfelsen hoch, eine kleine Schlucht, eine Höhle irgendwo zwischen Höllentor und Ursprung der Welt: Ob man hier die neolithische Steinaxt gefunden hat? Mich zieht es zurück ins aufgeklärte Sonnenlicht. Das Hauenloch könnte einst bewaldet gewesen sein, so streng zieht sich die offene Flur heute hinauf. Ich denke unbedarft an Feuerholz, komme ins Schwitzen, gehe weiter durchs Brandel.

Kantonsgrenze Solothurn–Baselland: «Schnapstanne» steht auf einem Schild, angebracht an einem Baum mit glatter Rinde, den ich nicht genauer bestimmen kann, als dass es mit Sicherheit keine Tanne ist. Ich bin verwirrt. Überhaupt bereue ich langsam, gestern den fünften Klaren doch noch getrunken zu haben, es brennt im Magen, und mir ist unklar, ob ich die Schnapstanne deshalb nicht sehe oder ob sie tatsächlich nicht mehr da ist. Verheizt vielleicht zum Brennen des Feuerwassers, das hier früher versteckt oder gehandelt worden ist. Weiter. Am Brunneberg soll es noch eine andere Schnapstanne geben.

Aber auch dort nichts als Tannen und Tännchen, aber keine Tanne, an deren Schieflage oder Knorrigkeit man das Naturell eines Säufers hätte erkennen können. Einen Pfad hinunter, ‹Wasserlöcher› sind ausgeschildert: Die Reue des Trinkers wandelt sich merklich in ein Durstgefühl. Eine Kreuzung, am Rand ein imposantes Lager gefällter Bäume, etwas weiter unten wartete eine Beiz, der Bergmattenhof. Aber irgendwie stehen mir die liegenden Stämme moralisierend im Weg. Ich gehe sinnlos wieder hügelaufwärts. Nach ein paar Schritten sehe ich linkerhand einen Baumstrunk im Gebüsch, etwas brüsk geköpft, eineinhalb Meter über der Wurzel. Es ist die «Muetergottestanne» – oder was davon übrig geblieben ist: Wetterfest schaut ein verklärtes Marienbild aus dem hölzernen Kasten. Aber auch diese Form der Gnade bleibt mir unverständlich. Ich lasse das gedankliche Klein-Klein, mache kehrt. Dann höre ich, wie unter meinen Schuhen ein Zweiglein bricht.