Das Bundesamt für Strassen (Astra) sieht als primäre Massnahme für die Osttangente zwischen Verzweigung Gellert und Landesgrenze einen neuen lärmreduzierenden Strassenbelag. An mehreren Stellen – wie auf der Schwarzwaldbrücke – sollen neue Lärmschutzwände entstehen oder bestehende erhöht werden. An beiden Portalen des Schwarzwaldtunnels sollen Stützmauern eingekleidet werden. Der Kanton plant über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus die Einhausung der Osttangente auf Höhe Breite sowie die Finanzierung von 1350 Schallschutzfenstern.

Eine Situation hatte an diesem Informationsabend von Bund und Kanton Symbolcharakter. Kantonsingenieur Roger Reinauer erläuterte die Einhausung der Osttangente auf Höhe Breite von der Westseite her als kantonale Massnahme zum Lärmschutz. Rund 40 Millionen Franken liesse sich der Kanton die neue und die Sanierung der bestehenden Einhausung auf der Ostseite kosten. Doch die Freude währte bei den Anwohnern nur kurz. Denn noch sei nicht klar, wann das Projekt in Angriff genommen werden kann.

Es liege beim Astra zu entscheiden, ob nächtliche Bauarbeiten möglich sind. Müsste tagsüber gebaut werden, würde der Verkehr auf der Nationalstrasse zu stark eingeschränkt. Ist die nächtliche Arbeit nicht möglich, sei eine Realisierung erst nach Fertigstellung des Rheintunnels möglich, stellte Reinauer klar.