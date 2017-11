Jarren ist Abteilungsleiter "Politik und Medien" am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Zudem präsidiert der 64-jährige Professor die Eidgenössische Medienkommission. Die Regenz, die Jarren vorschlug, ist das breit abgestützte Konsultationsgremium der Basler Universität.

Weiter bestätigten die Regierungen beiden Basel Ulrich Vischer in seinem Amt als Präsident des Universitätsrats. Per 1. Januar 2020 soll jedoch das Präsidium vom Kanton Basel-Stadt an den Kanton Basel-Landschaft übergehen, wie es in einer Regierungsmitteilung heisst.

Der Regenzvertreter ist das einzige Mitglied des Universitätsrats, das von den Regierungen der beiden Trägerkantone der Uni gemeinsam gewählt wird. Die übrigen Mitglieder - je fünf pro Kanton - werden von den beiden Exekutiven separat bestimmt.

Baselland hatte seine Unirats-Mitglieder schon im September gewählt und drei der fünf Sitze neu besetzt. Basel-Stadt dagegen hat nun gemäss der Mitteilung seine Deputation im Gremium unverändert für die Amtsperiode 2018 bis 2021 bestätigt. Ulrich Vischer gibt jedoch seinen Sitz per Ende 2019 ab.