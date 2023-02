Parteiknatsch LDP-Grossrat bezeichnet die Basler SVP als «Sauhaufen» – Parteipräsident überlegt sich rechtliche Schritte An der Parteiversammlung der LDP kochten die Emotionen hoch. Eine Äusserung von Jeremy Stephenson empört SVP-Parteipräsident Pascal Messerli.

Jeremy Stephenson will mit der SVP um keinen Preis eine Koalition eingehen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am Dienstagabend fand die Parteiversammlung der Basler LDP statt. Unter anderem wurde darüber diskutiert, ob mit der GLP oder der SVP eine Listenverbindung für die Nationalratswahlen eingegangen werden soll.

LDP-Grossrat Jeremy Stephenson argumentierte gegen eine Koalition mit der SVP. Wie das Onlineportal «Bajour» schreibt, das an der Versammlung anwesend war, verwendete er folgende Worte: «Wenn ich den Sauhaufen der SVP im Grossen Rat sehe, will ich die Finger davon lassen, nur mit einem von ihnen ein Bündnis zu machen.» Es habe in der Partei ganz reaktionäre Rechtsaussenleute dabei, «die keine Ahnung haben von Politik, aber ein riesengrosses Maul».

«Bajour» schreibt dann noch von einem «Insektenvergleich», den der LDP-Grossrat Raoul I. Furlano gezogen habe.

SVP-Präsident zeigt sich gar nicht erfreut

Pascal Messerli, Präsident der SVP Basel-Stadt und Grossrat, zeigte sich auf Twitter empört über die Wortwahl der LDP. An Stephenson adressiert, schrieb der Jurist: «Ich überlege mir, rechtliche Schritte gegen dich einzuleiten.» Später verlangte die SVP Basel-Stadt ebenfalls auf Twitter «eine offizielle Erklärung der LDP und ihrer Präsidentin Patricia von Falkenstein».

Shame on you Jeremy. Ich überlege mir, rechtliche Schritte gegen Dich einzuleiten! pic.twitter.com/63C4mCtrhu — Pascal Messerli (@MesserliPascal) February 8, 2023

Messerli, Furlano und Stephenson sassen am Mittwoch alle zusammen im Grossen Rat. Von Stephenson und Furlano habe er eine Entschuldigung erhalten, sagt Messerli. Von der Parteileitung nicht. Ist die Sache für Messerli damit gegessen? «Was gesagt ist, ist gesagt. Es zeigt, wie die Partei tickt.» Die LDP versuche immer wieder, die SVP in die rechte Ecke zu drängen.

Die Überlegungen, rechtliche Schritte einzuleiten, stünden nach wie vor im Raum: «Die LDP hat das Gefühl, dass sie uns ständig in ein schlechtes Licht rücken kann. Wir können uns das nicht immer gefallen lassen», sagt Messerli.

«An der Parteiversammlung ist man eigentlich unter sich»

Furlano erzählt am Telefon, er habe sich gegenüber Messerli erklärt, denn zu entschuldigen gebe es nichts. Er habe an der Parteiversammlung einen rein metaphorischen Vergleich zu Listenverbindungen im Allgemeinen gezogen. Diese seien, «wie wenn man sich mit Läusen oder Flöhen ins Bett lege». Das sei nicht auf die SVP im Speziellen bezogen gewesen.

Patricia von Falkenstein sagt auf Anfrage, die Sache habe sich nach der Aussprache der beiden LDP-Grossräten mit Messerli erledigt. Zur Wortwahl sagt sie: «Es wurde an einer Parteiversammlung geäussert, an der man eigentlich unter sich ist.» Es sei ausserdem eine sehr emotionale Sitzung gewesen. «Ich hätte es zwar nicht so gesagt, doch bei uns gilt die Redefreiheit.»