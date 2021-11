Pandemie-Ausgabe Es wird ein besonderer Weihnachtsmarkt in Basel – mit Glühwein-Pyramide und Schoko-Brunnen Vom 25. November bis 23. Dezember 2021 findet auf dem Barfüsser- und Münsterplatz der Basler Weihnachtsmarkt statt. Wer schmökern und geniessen will, braucht ein Zertifikat.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz im Jahr 2018.

Archivbild: Juri Junkov

Bereits vor rund einer Woche teilte der Kanton Basel-Stadt mit, dass Besuchende ab 16 Jahren an den Eingängen ein gültiges Covid-Zertifikat benötigen, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Dieselbe Regelung gilt auch für die Standbetreibenden, wie Sabine Horvath vom Basler Standortmarketing am Dienstagmorgen an der Medienkonferenz sagte. Damit reagierte der Kanton auf die aktuelle Pandemiesituation und das hohe Besucheraufkommen auf dem Petersplatz an der Herbstmesse.

Am Dienstag folgten weitere Infos zum kommenden Weihnachtsmarkt, der vom 25. November bis 23. Dezember 2021 täglich von 11 bis 20.30 Uhr stattfindet. Insgesamt sind rund 130 Markt- und Verpflegungsstände mit dabei. Auf dem Barfüsserplatz laden in diesem Jahr 55 Handels- und 11 Verpflegungsstände zum Schmökern und Geniessen ein. Darunter sind sechs neue Angeboten wie zum Beispiel ein Schokoladen-Brunnen.

Auf dem Münsterplatz sind 45 Handels- und 15 Verpflegungsstände vertreten. Als Highlight nennt der Kanton die grosse Glühwein-Pyramide, die in diesem Jahr erstmals auf dem Münsterplatz steht. Die traditionelle Weihnachtstasse wurde vom Basler Plakettenkünstler Kurt Walter gestaltet.