Pandemie Neues Härtefallprogramm: Basel-Stadt kommt kleineren Betrieben entgegen Der Regierungsrat stellt das Härtefallprogramm 2022 vor. Ende März soll die Plattform für Gesuchstellende bereitstehen. Wie gross die Finanzspritze sein soll, ist gemäss Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter noch nicht klar. Man gehe von maximal 10 Millionen Franken für den Kanton aus.

«Der Kanton Basel-Stadt setzt mit seinem Härtefallprogramm 2022 die Bundesvorgabe um, kommt aber bei den Kriterien den kleineren Betrieben entgegen», so der Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP). Georgios Kefalas / KEYSTONE

Noch immer spüren verschiedene Branchen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Deshalb hat der Regierungsrat das Härtefallprogramm 2022 für Unternehmen beschlossen und am Mittwoch vorgestellt. Die Unterstützung an die Unternehmen erfolgt wie im bisherigen Härtefallprogramm mit à-fonds-perdu-Beiträgen an ungedeckte Kosten im ersten Quartal 2022. «Der Kanton Basel-Stadt setzt mit seinem Härtefallprogramm 2022 die Bundesvorgabe um, kommt aber bei den Kriterien den kleineren Betrieben entgegen», so der Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP).

Basel-Stadt grosszügiger als der Bund

Die neue kantonale Härtefallverordnung macht eine erneute finanzielle Unterstützung für Unternehmen möglich, die wegen der Covid-19-Pandemie und der von Bund oder Kanton dagegen ergriffenen Schutzmassnahmen starke wirtschaftliche Einbussen erleiden. Der Fokus der à-fonds-perdu-Beiträge liegt auf dem Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2022: In diesem Quartal dürfen die betroffenen Unternehmen auf die finanzielle Unterstützung des Staates zählen.

In diesem Zeitraum kann der Unterstützungsbeitrag für grosse Unternehmen absolut maximal 1,2 Millionen Franken und bei kleinen Unternehmen 450’000 Franken betragen. Mit der Aufhebung der meisten Schutzmassnahmen dürfe davon ausgegangen werden, dass die Unternehmen ab dem zweiten Quartal zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit zurückkehren können, sagte Sutter.

«Damit Härtefallunterstützungen geleistet werden können, muss das Unternehmen wie schon im bisherigen Härtefallprogramm belegen, dass sein Jahresumsatz 2020 und/oder 2021 um 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Jahresumsatz der Jahre 2018 und 2019 liegt.»

Der Kanton Basel-Stadt sei hier grosszügiger als der Bund, der einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent verlangt. Auch kommt das kantonale Härtefallprogramm den kleineren Unternehmen entgegen und berücksichtigt in Abweichung zur Bundesregelung bereits Betriebe mit einem Jahresumsatz von 40’000 Franken, und nicht erst ab 50’000 Franken. Ebenfalls können Unternehmen unterstützt werden, die erst im Jahr 2021 vor dem 1. Oktober gegründet wurden.

Plattform zum elektronischen Einreichen der Gesuche

Eine Schätzung der für das Härtefallprogramm 2022 einzusetzenden Finanzmittel ist gemäss Sutter nicht abschliessend möglich, weil sich die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen wegen der Öffnungen und Lockerungen bisheriger Einschränkungen verbessern werde. Die Kosten für das Härtefallprogramm 2022 werden mehrheitlich vom Bund übernommen werden, von Seiten des Kantons sei von maximal 10 Millionen Franken auszugehen.

Wie schon das bisherige Härtefallprogramm wird das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) die Gesuche entgegennehmen und die Unterstützungsleistungen auszahlen. Es wird gemäss Kanton Basel-Stadt wieder eine Plattform zum elektronischen Einreichen der Gesuche bereitgestellt werden. Unternehmen, die bereits Härtefallunterstützungen erhalten haben, müssen nur noch ergänzende Informationen nachreichen. «Die Umsatzzahlen für das erste Quartal haben die Unternehmen ab 1. April 2022. Die Plattform steht daher gegen Ende März 2022 bereit», so Sutter. Und: In begründeten Härtefallen sei eine frühere Akonto-Zahlung möglich.