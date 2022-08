Basel Ein grosses Fest: Jungle Street Groove zieht Menschen jeden Alters an Nach vier Jahren findet der Jungle Street Grove das erste Mal wieder statt. Trotz wechselhaftem Wetter ist es ein grosses Fest.

Gute Stimmung am Jungle Street Groove 2022. Juri Junkov

Pünktlich um 14 Uhr dröhnen die ersten Beats durch das Wettsteinquartier und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jungle Street Grooves füllen das erste Mal nach vier Jahren wieder das Kleinbasler Rheinufer. Schon beim Start bei der Wettsteinbrücke treffen sich eine Vielzahl Menschen. Sie versammeln sich hinter den Groovetrucks, die verschiedene Musikstile zum Besten geben und mit zusätzlichen Effekten wie Rauchmaschinen und Seifenblasen versehen sind.

Während es am Vormittag in der Region noch geregnet hat, dringt am Nachmittag immer wieder die Sonne durch die Wolken und bringt die mit Glitzer geschmückten Gesichter zum glänzen. Die vereinzelten Regentropfen, die immer wieder auf die Menge niedergehen, tun der Feierstimmung der Menge jedoch keinen Abbruch. Zusammengefunden haben sich Menschen aus allen Altersgruppen. Die Jüngsten tragen grosse Ohrschützer.

Die Route führt am Rhein entlang bis hinunter an den Hafen und lässt Anwohnerinnen und Anwohner neugierig aus den Fenster schauen und zur Musik mitwippen. Am Hafen ist die Party allerdings nicht zu Ende: Noch bis 24 Uhr soll gefeiert werden.