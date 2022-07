Parkplätze Ab erstem August muss jeder vierte neue Parkplatz in Basel E-Ladestation haben Der Regierungsrat setzt die neue Parkierungspolitik des Grossen Rats in Kraft und konkretisiert sie mit einer Revision der Parkplatzverordnung.

Ab dem ersten August muss jeder vierte Parkplatz, der neu erstellt wird, über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge verfügen. Auf den übrigen muss eine spätere Nachrüstung mit Ladestationen möglich sein. Das beschloss der Regierungsrat am Dienstag, wie der Kanton mitteilt. Auch müssen pro 100 Parkplätze, die in einem Quartierparking neu entstehen, neu 95 öffentliche Parkplätze verschwinden. Diese müssen in einem Umkreis von 500 Metern oder, bei grosser Knappheit, von einem Kilometer um den neuen unterirdischen Parkplatz liegen.

Privatparkplätze können zur Mehrfachnutzung vermietet werden

Weiter beschliesst der Regierungsrat, dass private Parkplätze verschieden genutzt werden können, soweit dadurch nur ein begrenzter zusätzlicher Verkehr entsteht. So können beispielsweise Firmenparkplätze, die nachts leer stehen, an Anwohnende vermietet werden. Für Parkplätze vor Restaurants oder Geschäften, die ohnehin viel Verkehr generieren, gelten bei Mehrfachnutzungen keine Einschränkungen.

Zudem hat der Regierungsrat die Ausnahmeregelungen gestrafft und die Normen für die notwendige Anzahl an behindertengerechten Parkplätzen für verbindlich erklärt. Mit seiner Revision der Parkplatzverordnung konkretisiert er die Parkierungspolitik des Grossen Rats. Dieser passte vergangenes Jahr die rechtlichen Grundlagen für die nun beschlossenen Revisionen an.