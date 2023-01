Parkplatzaufhebung «Wirkt einfach unglaubwürdig»: Grossrätin kritisiert Parkplatz-Abbau im Kleinbasel Mit dem Bau des Parkings Kunstmuseum war klar, dass oberirdisch Parkfelder wegfallen. So verschwanden unter anderem 20 Parkplätze am Schaffhauserrheinweg. Plötzlich begründete die Verwaltung die Aufhebung aber anders – völlig unverständlich, findet eine LDP-Politikerin.

Entlang des Schaffhauserrheinwegs beim ehemaligen Kinderspital wurden 20 Parkplätze aufgehoben. Bild: Roland Schmid

«Als Anwohnerin und Rekurrentin fühle ich mich hintergangen», sagt LDP-Grossrätin Corinne Eymann-Baier. Im Oktober verlangte sie Antworten vom Regierungsrat betreffend der 20 aufgehobenen Parkplätze am Schaffhauserrheinweg. Im Jahr 2018 hatte das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) in einer Stellungnahme zu einem Rekurs gegen die Aufhebung der Parkplätze beim ehemaligen Kinderspital kommuniziert, dass diese Parkplätze der Kompensationspflicht betreffend Parking Kunstmuseum gutgeschrieben werden. Das Parking wurde im Dezember 2021 eröffnet.

«Aussagen der Regierung müssen verlässlich sein»

Im September teilte das BVD mit, dass eine weitere Kompensation für das Parking Kunstmuseum erfolgen werde: «Zu den 104 bereits abgeschafften Parkfeldern sollen bis Ende 2022 weitere 72 dazukommen. Will man die Zielgrösse von 210 Parkplätzen erreichen, müssen noch 36 Parkfelder weichen.» Die 20 Parkplätze am Schaffhauserrheinweg wurden dabei laut Eymann-Baier nicht mehr mitgerechnet.

Dies sorgte bei der Grossrätin für Irritation: «Aussagen der Regierung müssen verlässlich sein. Im vorliegenden Fall entsteht der Eindruck, man nehme es nicht so genau mit den Zahlen. Solche Tricksereien wirken irritierend für die Bevölkerung», schreibt sie in ihrer Anfrage an den Regierungsrat.

Der Regierungsrat verteidigt sein Vorgehen in seiner Antwort: «Eine Aufhebung von Parkplätzen kann aus verschiedenen Gründen angeordnet werden, auch ohne dass eine Kompensationspflicht aus einem Beschluss besteht.» Mit den am Schaffhauserrheinweg umgesetzten Massnahmen komme er den im Umweltschutzgesetz und im verkehrspolitischen Leitbild festgehaltenen Zielen zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs nach. Konkret wurde das Trottoir auf der Rheinseite verbreitert und eine Velostrasse geschaffen.

Zum Beschluss des Grossen Rates gehöre, dass sich die betroffenen Parkfelder in einem Radius von 500 Metern befinden müssen. «Da sie zu weit entfernt sind, können die Parkplätze am Schaffhauserrheinweg nicht mitgezählt werden», schreibt der Regierungsrat.

Corinne Eymann-Baier ist nicht zufrieden: «Es wirkt unglaubwürdig. Wir Rekurrenten haben der Begründung des BVD geglaubt, und was jetzt passiert, geht für mich nicht.»

Jeder zweite aufgehobene Parkplatz ausserhalb des definierten Radius

Bis Ende 2022 sollten insgesamt 174 Parkplätze aufgehoben werden. Der Kanton kam der Forderung zur Kompensation bereits im Jahr 2013 nach, jedoch befand sich rund die Hälfte der aufgehobenen Parkplätze ausserhalb des definierten Radius von 500 Metern. Diese entfielen mehrheitlich in Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept der Basler Innenstadt und befanden sich teilweise auch im Kleinbasel.

Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) forderte daraufhin eine vollständige Kompensation im Rahmen der Vorgaben des Grossen Rates. «Auf mich wirkt es so, als ob das BVD vor der Uvek eingeknickt wäre, anstatt an beschlossenen und veröffentlichten Beschlüssen festzuhalten», sagt Eymann-Baier.