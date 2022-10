Parlament Der Regierungsrat lehnt weitere Studie zu «jungen Menschen und Corona in Basel» ab Weil alle vier Jahre bereits kantonale Jugendbefragungen durchgeführt würden und es zahlreiche Studien dazu gebe, beantragt der Regierungsrat einen Anzug der SP-Grossrätin Michela Seggiani abzuschreiben.

Der Regierungsrat will keine zusätzliche Studie zu «junge Menschen und Corona in Basel». Symbolbild: Sandro Buechler

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat beantragt, einen Anzug von SP-Grossrätin Michela Seggiani betreffend «junge Menschen und Corona in Basel: Wie erleben Kinder und Jugendliche diese Zeit?» abzuschreiben. Weil bereits alle vier Jahre eine kantonale Jugendbefragung durchgeführt werde und es zahlreiche Studien gebe, die untersucht hätten, wie junge Menschen in der Schweiz die Coronapandemie erlebt hatten, erachtet der Regierungsrat eine weitere kantonale Studie «nicht für zielführend». Dies, weil die Ergebnisse erst in ein paar Jahren zur Verfügung stehen würden, Handlungsbedarf jedoch heute bestehe.

«Das Gesundheitsdepartement hat daher die Kapazitäten in verschiedenen psychosozialer Präventionsangeboten für Kinder und Jugendliche bereits erhöht und plant per 2023 zudem einen Ausbau der Massnahmen im Bereich Chancengleichheit und Gesundheit», schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Ein entsprechendes Konzept inklusive Ausgabenbericht sei bereits an den Grossen Rat überwiesen worden.