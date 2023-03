Partei-Trennung Junge Grüne Scheidungskinder – JGB schliesst sich den Basler Grünen an Das Junge Grüne Bündnis (JGB) sagt sich notgedrungen von einer seiner Mütter los: Es wird die Grossratswahlen 2024 gemeinsam mit den Grünen bestreiten; die Linkspartei Basta (Basels starke Alternative) ist nicht mehr Mutterpartei des JGB. «Für uns ist das ein einschneidender Moment», sagt JGB-Präsidentin und Grossrätin Fina Girard.

Fina Girard ist eines der drei verbleibenden JGB-Mitglieder im Grossen Rat. Bild: Juri Junkov

Hintergrund ist der Entscheid der Basler Grünen vom vergangenen Juni, bei den Wahlen 2024 mit einer eigenen Liste anzutreten. Ob dies das Ende der gemeinsamen Grossratsfraktion mit der Basta – diese nennt sich Grün-Alternatives Bündnis (GAB) – bedeutet, ist ungewiss. Klar ist indes, dass das JGB mit der Auflösung der Wahlallianz unter Zugzwang geraten ist.

Auch ein Anschluss an die Basta wäre eine Option gewesen, betont Girard. «Allerdings fühlt sich beim JGB eine Mehrheit den Grünen näher.» Nichtstun wäre schwierig gewesen. Dies hätte bedeutet, dass sich bei den Wahlen die Grossratskandidierenden des JGB auf die Listen der beiden Parteien aufteilen. Dies hätte es der Jungpartei verunmöglicht, den Wahlkampf aus einer Hand zu führen.

Keine Auswirkungen auf die nationalen Wahlen

Obwohl sich das JGB nun für die Grünen entschieden hat, können junge Grüne auf einer Liste der Basta kandidieren – sie tun das dann einfach als deren Mitglieder. Doppelmitgliedschaften bleiben möglich. «Wir wollen im Bündnis weiterhin eng zusammenarbeiten», betont Girard. Der Entscheid für die Grünen als Mutterpartei sei keiner gegen die Basta, stellt sie klar.

Keinen Einfluss haben die Entscheide zudem auf die nationalen Wahlen vom kommenden Herbst. Hier treten Grüne, Basta und JGB erneut mit einer gemeinsamen Liste an, wobei dem JGB ein Listenplatz zur Verfügung steht. Dieser wird von Grossrat Laurin Hoppler besetzt. Im Grossen Rat gehören in der aktuell 18-köpfigen GAB-Fraktion drei Parlamentarier dem JGB an: Neben Präsidentin Girard und Laurin Hoppler ist dies Anouk Feurer.