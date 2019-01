Es brodelt gewaltig in der Basler SVP. Der grosse Knall steht unmittelbar bevor. Im Fokus: Parteipräsident Lorenz Nägelin. «Im Interesse der Partei rate ich Ihnen, per sofort zu demissionieren und den Weg frei zu machen für eine unbelastete Person, damit in der Partei wieder Ruhe einkehrt.»

Die Aufforderung ist unmissverständlich. Der Brief an Nägelin, welcher der bz vorliegt, stammt aus der Feder von Fulvio Haefeli. Dieser ist in der Basler SVP kein Unbekannter. Der Richter am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen war selber schon Vizepräsident der Partei. Und: Er spricht vielen in der Basler SVP aus dem Herzen.

Die Kantonalpartei befinde sich in einem «desolaten Zustand». Sie riskiere, alles, was in den vergangenen Jahren aufgebaut worden sei, zu verlieren. Seit Jahren sorgt die Basler SVP für Negativschlagzeilen. Doch seit Lorenz Nägelin das Präsidium übernommen hat, haben die Probleme noch zugenommen.

Regelmässig kommt es zur öffentlichen Selbstzerfleischung. Seien es Streitigkeiten über Amtszeitbeschränkungen oder höhere Mandatsabgaben: «Seit Nägelin die Partei präsidiert, hatten wir regelmässig Probleme. Vielleicht sollte man sich mal die Frage stellen, ob er wirklich der richtige Präsident ist», meinte Grossrat Patrick Hafner bereits im August.

Und tatsächlich: «Je schneller Nägelin weg ist, desto besser. Dieser Meinung sind massgebliche Parteimitglieder», verrät sogar ein Vorstandsmitglied. «Eigentlich erstaunlich, dass es noch nicht geknallt hat. Doch es wird passieren, es ist nur eine Frage der Zeit.»