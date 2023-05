Parteipräsidium Lisa Mathys soll die Basler SP künftig als alleinige Präsidentin führen Nach dem Rücktritt von Jessica Brandenburger wird das zweite Co-Präsidium der SP vorerst nicht wieder besetzt. Kontinuität zu gewährleisten sei in der aktuellen Situation das Wichtigste, sagt Parteipräsidentin Mathys.

«Es ist jetzt nicht die richtige Zeit, um ein völlig neues Team zu formieren», sagt Lisa Mathys. Roland Schmid

Vor Wochenfrist hat Jessica Brandenburger ihren Rücktritt als Co-Präsidentin der Basler SP bekannt gegeben und dies mit ihrer Liebesbeziehung zum bürgerlichen Ständeratskandidaten Balz Herter (Mitte) begründet. Nun ist klar: Die bisherige zweite Co-Präsidentin Lisa Mathys soll die wählerstärkste Basler Partei künftig als alleinige Präsidentin führen. Die bisherigen beiden Co-Vizepräsidenten Marcel Collomb und Stefan Wittlin bleiben in ihrem Amt. Dies schlägt der Parteivorstand der Jahresdelegiertenversammlung vom 16. Mai einstimmig vor.

Arbeitsaufwand im Präsidium «grenzwertig»

«In der aktuellen Phase ist es nun das Wichtigste, Kontinuität zu gewährleisten. Es ist jetzt nicht die richtige Zeit, um ein völlig neues Team zu formieren», sagt Lisa Mathys auf Anfrage. Die nationalen Wahlen stehen vor der Tür; die SP droht im Herbst einen ihrer zwei Sitze in der Grossen Kammer zu verlieren. Unruhe an der Spitze käme da zur Unzeit.

Mathys räumt ein, dass der Aufwand im Präsidium einer Kantonalpartei sehr hoch, ja grenzwertig sei. Das war einer von mehreren Gründen, weshalb die SP im April 2021 gleich ein Quartett an die Parteispitze wählte und dafür auch die Statuten änderte.

Ob die nun gewählte Lösung eine langfristige ist, lässt Mathys offen. Zudem sei das nun kein Entscheid für oder gegen eine bestimmte Führungsstruktur, stellt sie klar. «Schauen wir nun, wie das wird. Ganz neu ist die Situation für meine beiden Kollegen und mich aber nicht.» Schliesslich sei die Partei, als Brandenburger im vergangenen Herbst krankheitsbedingt fehlte, bereits über mehrere Monate in der vorliegenden Konstellation geleitet worden.

Spekulationen nach neuer Co-Präsidentin lösen sich wohl auf

Mit der Mitteilung der SP vom Mittwoch dürften sich jene Spekulationen auflösen, die nach dem Rücktritt Brandenburgers eine neue Co-Präsidentin an der Seite von Mathys sahen. Die Rede war gerüchteweise von der 32-jährigen Kommunikationsspezialistin Melanie Eberhard, die seit anderthalb Jahren im Grossen Rat politisiert. Der finale Entscheid wird aber wie erwähnt am nächsten Dienstag an der DV gefällt.

Mathys sieht nach dem Rücktritt Brandenburgers die breiten Strukturen an der Spitze und den partizipativen Ansatz nicht infrage gestellt: «Die SP hatte schon immer einen basisdemokratischen Anspruch. Uns ist es wichtig, möglichst alle einzubeziehen», sagt sie. Dass es in einer Partei mit über 1000 Mitgliedern gleichwohl unterschiedliche Meinungen gebe, verstehe sich von selbst.