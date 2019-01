Das Basler Stimmvolk schrumpft. Basel-Stadt könnte bald der erste Kanton sein, in dem die Stimmberechtigten in der Unterzahl sind. Vertreter linker Parteien fordern deshalb eine bessere Partizipation von Ausländern, um die Demokratie breiter abzustützen. Doch so einfach ist das nicht.

Nach der Ansicht des Zürcher Politologie-Professor Oliver Strijbis gibt es zwei Wege, Ausländer an der Politik teilnehmen zu lassen: «Entweder man senkt die Hürden zur Einbürgerung oder man führt ein Ausländerstimmrecht ein.» Beide haben ihre Tücken, mal abgesehen davon, dass solche Vorschläge ohnehin einen schweren Stand haben in der Schweiz. Eingebürgerte beteiligen sich seltener am politischen Prozess als gebürtige Schweizer. Das beweisen etwa aktuelle Zahlen aus Zürich.

In Basel-Stadt werden solche Daten nicht erhoben. «Studien zeigen: Beteiligung an Wahlen ist eine Gewohnheit», sagt Strijbis. Je früher jemand das Wahl- und Stimmrecht erlangt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, es auch zu nutzen. Ähnliches lässt sich etwa auch für die Frauen beobachten. Während die Stimmbeteiligung unter Frauen über 80 noch immer ein klares Gefälle gegenüber Männern aufweist, überholen junge Frauen ihre männlichen Altersgenossen nach und nach. In Zürich überstieg 2015 die Stimmbeteiligung von Frauen zwischen 18 und 25 Jahren jene der Männer im selben Alter.

Auch ein Ausländerstimmrecht führt nicht sofort zu einer hohen politischen Beteiligung. Genf kennt ein kantonales Ausländerstimmrecht seit 2005. Gross war die Bestürzung unter Befürwortern, als erste Untersuchungen das Desinteresse am neuen Mitgestaltungsrecht zeigten. «Speziell Staatsangehörige ohne funktionierende Demokratien nutzen ihre neuen Möglichkeiten nur selten», sagt Strijbis.