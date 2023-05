Partizipation Wann darf die Basler Bevölkerung bei Veränderungen im Quartier mitreden? Der Grosse Rat entscheidet über ein neues Gesetz Stehen Veränderungen im öffentlichen Raum an, bezieht der Kanton die Meinung der Quartierbevölkerung in der Regel mit ein. Wann dafür ein Anspruch besteht, ist heute jedoch nur vage geregelt. Das soll sich ändern.

Die Bevölkerung wird informiert: Schild für eine Informationsveranstaltung zum Mega-Projekt Klybeck Plus. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Vor der Johanniterbrücke hat es einen Fussgängerstreifen, um die Feldbergstrasse zu überqueren. Dieser geht auf ein Anliegen der Quartierbewohner und Quartierbewohnerinnen zurück. Sie hatten im Zuge der Umgestaltung des Erasmusplatzes auf die gefährliche Situation aufmerksam gemacht. Dass Anwohnende mit ihren Wünschen und Anliegen in die Planung im öffentlichen Raum einbezogen werden, ist in Basel seit Jahren gängige Praxis.

Verankert ist sie in der baselstädtischen Kantonsverfassung. Paragraf 55 besagt: «Der Staat bezieht die Quartierbevölkerung in seine Meinungs- und Willensbildung ein, sofern ihre Belange besonders betroffen sind.» Zusätzlich geregelt ist die Mitwirkung in einer Verordnung. Dort ist etwa festgehalten, dass die Partizipation in der Regel über Quartierorganisationen erfolgt. Was «besonders» betroffen ist, bleibt unklar, genauso, wie ein Quartier genau definiert wird.

Regelung in einem neuen Gesetz

In einer Motion von 2018 bemängelt die SP-Grossrätin Lisa Mathys genau das. Für viele Menschen sei es nicht nachvollziehbar, in welchen Fällen ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt werde und wie verbindlich die dort erarbeiteten Ideen seien. Das habe immer wieder zu Frust und dem Gefühl geführt, übergangen worden zu sein. Deshalb forderte sie eine Konkretisierung auf Gesetzesebene.

Der Gesetzesentwurf der Regierung, sowie der Vorschlag der zuständigen Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) des Grossen Rats wird am Mittwoch im Parlament behandelt. Für das neue Gesetz sprechen sich SP, GAB und die GLP aus, die SVP und die FDP sind dagegen. Die Mitte gab im Vorfeld der Grossratssitzung keine Haltung bekannt und die LDP will den Ratschlag nochmals zur Überarbeitung an die Regierung zurückweisen.

Im Gesetzesentwurf heisst es: «Ist die Quartierbevölkerung von einem Vorhaben besonders betroffen, wird eine Anhörung durchgeführt.» Bei einer Anhörung stellt die zuständige Behörde ein Vorhaben vor und die Quartierbevölkerung kann Anliegen einbringen. Besondere Betroffenheit liege «bei räumlicher Nähe oder einer zu erwartenden Auswirkung des Vorhabens auf das Zusammenleben im Quartier und den öffentlichen Raum vor.»

Mehr Rechte für die Quartierbevölkerung

Unter gewissen Voraussetzungen, etwa wenn es um Arealentwicklungen oder die Veränderung von öffentlichen Plätzen geht, soll die Mitwirkung über die einmalige Anhörung hinausgehen, findet die JSSK. Sie fordert auch, dass die Behörden den Entscheid, ob und in welcher Form eine Partizipation stattfindet, schriftlich erfolgt.

Für Motionärin Lisa Mathys ein entscheidender Punkt: «Mit der Regelung auf Gesetzesebene kann die Quartierbevölkerung verlangen, dass sie mitwirken darf. Falls das abgelehnt wird, kann sie aber auch Rekurs einlegen.» Das sei mit dem Paragrafen 55 in der Verfassung nicht möglich gewesen.

Sie glaubt, dass mit der klareren Regelung auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für gewisse Entscheide steigt: «Manchmal sind Anliegen aus nachvollziehbaren Gründen nicht umsetzbar. Weil mit dem Gesetz

die Resultate der Mitwirkung offen gelegt werden und die Ablehnung von Anliegen begründet wird, kann die Bevölkerung das allenfalls auch

besser verstehen.»

SVP sieht keinen Bedarf für ein Gesetz

Anders sieht das Pascal Messerli, Grossrat und Präsident der SVP Basel-Stadt: «Wir sind nicht der Meinung, dass es hier ein Gesetz braucht. Die politischen Rechte der Quartierbevölkerung sind mit der aktuellen Verfassung genügend ausgebaut.»

Partizipationsverfahren seien auch nicht repräsentativ für ein ganzes Quartier: «Meist ist es immer der gleiche, kleine Personenkreis, der sich bei solchen Mitwirkungen engagiert. Dieser erhält dann plötzlich ein sehr grosses Gewicht.»