Es stand nicht zwischen den Zeilen. Aber doch am Rand – leicht zu übersehen. Dabei ist es als eine kleine Sensation zu werten, was gestern im Zusammenhang mit den Entflechtungs-Massnahmen in Muttenz publik wurde: Die SBB werden die alte Personenunterführung am Bahnhof SBB reaktivieren. Nur in eine Richtung und nur zu bestimmten Zeiten. Doch für die Pendler sind das erbauliche Aussichten. Denn die Passarelle ist völlig überlastet.