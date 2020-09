Pechtag für die BLT: Tramlinie 11 nun im Bereich Mülhauserstrasse beeinträchtigt

Im Bereich Mülhauserstrasse ist die Tramstrecke blockiert. Betroffen ist die Tramlinie 11 in Richtung St-Louis Grenze. Wie die BVB mitteilt, verkehren auf der Strecke zwischen der Schifflände und dem Voltaplatz Ersatzbusse. Sie Linie 11 fährt ab Bankverein via Theater zur Markthalle und von dort auf via Schützenhaus und Kannenfeldplatz nach St.Louis-Grenze. Der Grund dafür ist ein Baufahrzeug, welches die Strasse blockiert. Die Dauer der Blockierung ist unbestimmt.

Update

Am Nachmittag wurde im Bereich Peter Merian ist die Tramstrecke blockiert. Betroffene waren die Tramlinien 10 und 11. Wie die BVB via Twitter mitteilt, betraf es Linie 10 in Richtung Flüh/Rodersdorf und Linie 11 in Richtung St. Louis Grenze. Die Blockierungen auf der Linie 10 und der Linie 11 in Richtung Aesch Dorf konnten unterdessen behoben werden.