Pechtag für die BVB: Tramlinien 10 und 11 beeinträchtigt

Im Bereich Peter Merian ist die Tramstrecke blockiert. Betroffene sind die Tramlinien 10 und 11. Wie die BVB via Twitter mitteilt, betrifft es Linie 10 in Richtung Flüh/Rodersdorf und Linie 11 in Richtung St. Louis Grenze. Die Gegenrichtungen verkehren auf beiden Linien normal. Betroffen ist spezifisch die Haltestelle "Denkmal" wegen eines Fahrleitungsdefekts. Verspätungen und situative Umleitungen können als Folge des Defekts auftreten.

Für alle Reisenden, die vom Bahnhof SBB in Richtung Flüh/Rodersdorf oder St. Louis Grenze unterwegs sind, empfehlen die BVB mit Linie 8 bis zum Aeschenplatz zu fahren und dort auf die entsprechende Linie 10 oder 11 umzusteigen. Die Fahrt in Richtung Bahnhof sollte durch den Defekt nicht beeinträchtigt werden. Die Dauer der Störung ist noch unbestimmt.