Persönlich 209 Worte Geknipstes Bild oder geschriebenes Wort? Was hat mehr Macht? Wir lassen einen gänzlich unparteiischen Schreiber zu Wort kommen. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

. Georgi Licovski/EPA

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So zumindest heisst es im Volksmund. Und so liest man häufig in den Legenden unter besonders ausdrucksstarken Fotos. Womit wir bereits beim ersten Widerspruch wären: Denn wenn das eine Bild wirklich mehr besagt als tausend Worte, warum bedarf es dann dazu dennoch einer verbalen Erklärung, um genau das zum Ausdruck zu bringen?

Nehmen wir ein Beispiel: ein jubelnder Fussballer nach einem hart erkämpften Sieg. Lässt sich in tausend Worten wirklich nicht zusammenfassen, was hinter der Freude des Sportlers steckt? Die Spannung vor dem Anpfiff, der Druck auf den amtierenden Weltmeister, der Zugzwang bei der verkannten Fussball-Nation... Oder der Jubel der Fans, die Einschaltquoten der TV-Übertragung, die Höhe der Siegesprämie, der Nervenkitzel beim Elfmeter... Vielleicht sogar eine persönliche Vorgeschichte aus dem Umfeld des Torjägers, die Machtkämpfe innerhalb der Mannschaft, eine politische Verfehlung ausserhalb des Spielfelds...

Sie sehen: Es gäbe viel zu berichten um diesen Torjubel herum. Und zwar in Worten. Denn all das liesse sich alleine durch ein Foto sehr schwer zum Ausdruck bringen. Ich wüsste jedenfalls nicht wie. Aber ich freue mich sehr über Zusendungen von Bildern, die all die oben genannten Aspekte wortlos transportieren. Respektive mehr als das Vier- bis Fünffache des hier Geschriebenen. Denn diese Glosse besteht nicht aus tausend Worten, sondern aus 209.