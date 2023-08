Persönlich 60 Franken für einen Holzkreisel – der ganze normale Wahnsinn eines Migros-Einkaufs Seit zwei Wochen läuft eine neue auf Kinder ausgerichtete Sammelaktion der Migros. Wer bei «Spinmania» mitmachen will, muss allerdings tief in die Tasche greifen.

Einen Tag Zeit und 60 Franken Umsatz: Dafür kann der Geist im Dunkeln leuchten. Bild: hys

Dem Einhorn fehlt noch der Körper, der Waldnymphe der Kopf, aber immerhin der Troll ist mittlerweile komplett. Seit zwei Wochen dreht sich bei meinen Kindern alles nur um ein Thema: kleine Holzkreisel, als Märchenfiguren gestaltet. Was pädagogisch höchst wertvoll tönt, ist in Tat und Wahrheit die neueste Kinderzwang-Sammelaktion der Migros namens «Spinmania». 22 Figuren grinsen von Werbeplakaten. Ergänzt wird das Ganze mit einem Brettspiel und Hörspielen.

Pro 20 Franken Einkauf erhält man als Angehörige von Werbeopfern ein Säckchen, in dem sich entweder ein Rumpf oder ein Kreiselkopf befindet. Zusätzlich gibt es an zwei Tagen sogenannte «Joker» – für diese sind 60 Franken Umsatz notwendig. Sogar mit allem Glück dieser Welt muss man also für rund 1000 Franken einkaufen, um die Sammlung zu komplettieren.

Wer schon mal etwas von Wahrscheinlichkeitsrechnung gehört hat, weiss, dass faktisch ein mittlerer vierstelliger Betrag realistischer sein dürfte. Dafür hat man gerade mal sechs Wochen Zeit. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche Schweizer Familie gibt pro Monat 838 Franken für Nahrungsmittel aus.

Wie die Migros in Zeiten von Inflation, steigenden Mieten und explodierenden Krankenkassenprämien auf die Idee kommt, eine derart gestaltete Kampagne aufzufahren, bleibt ihr Geheimnis. Klar ist aber: Bei der nächsten derartigen Aktion wird der Wocheneinkauf zumindest sechs Wochen lang woanders erledigt.