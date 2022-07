Persönlich Aber eine Ausnahme gibt es Keine Regel ohne Ausnahme, heisst es. Das stimmt ohne Wenn und Aber. Tomasz Sikora Drucken Teilen

Auch am Stammtisch gilt: keine Regel ohne Ausnahme. Severin Bigler

«Nichts vor dem Wörtchen ‹Aber› ist je wirklich von Bedeutung.» Das Zitat wird dem US-amerikanischen Schriftsteller George R. R. Martin zugeschrieben, dem Autor des Romanzyklus «Das Lied von Eis und Feuer». Auf dessen Grundlage entstand die weltberühmte Serie «Game of Thrones».

Ob diese Weisheit tatsächlich von Martin stammt, darf bezweifelt werden. Sie dürfte eher so alt sein wie die antik anmutende Handlung in seinen Büchern. Weniger gewagt scheint hingegen die Annahme, dass diese Weisheit durchaus eine gewisse Gültigkeit hat. Nicht umsonst gilt es als ratsam, mit Kritik nicht ins Haus zu fallen und zunächst Positives hervorzuheben.

Aber wie heisst es doch so schön? «Keine Regel ohne Ausnahme.» Das wird dann deutlich, wenn man am Stammtisch Sätze wie «Ich bin wirklich kein Rassist, aber ... » zu hören bekommt. Hier verhält es sich nämlich genau umgekehrt, wie sich kürzlich bei einer Reportage zeigte.

«Ich bin wirklich kein Rassist», war da zu vernehmen, «aber wir wissen doch alle, wer kürzlich die 17-jährige Frau am Rheinufer belästigt hat.» Auch bei ähnlichen Fällen in der jüngeren Vergangenheit sei es nicht anders gewesen, sagte der dem Namen nach alteingesessene Basler, schätzungsweise Anfang 50, der mit zwei Freunden an einer Tramhaltestelle sass und ein Bier genoss – ein alkoholfreies, wie er ungefragt betonte.

Nun ist das Aufstellen von allgemeingültigen Behauptungen aufgrund von anekdotischer Evidenz bekanntlich nicht nur schlechter Stil, sondern auch gefährlich. Ausserdem machen Stammtischgespräche Spass und es ist wichtig, nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Aber ...