Persönlich Achtung: Intim! Wenn es untenrum brennt, hilft meist nur ein bestimmter Wirkstoff. Doch das entsprechende Mittel muss frau selbst zahlen. Selbst wenn es verordnet und medizinisch notwendig ist. Maria-Elisa Schrade

Frauen zahlen häufig drauf. Nicht nur bei Pflege- und Hygieneprodukten, sondern auch bei Medikamenten, die typische Frauenleiden behandeln. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Dass Privates politisch ist, hat bereits die zweite Frauenbewegung in den 1970er-Jahren erkannt. Das heisst aber nicht, dass wir in der Schweiz begeistert reagieren, wenn allzu Persönliches an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Daher an dieser Stelle eine Triggerwarnung: Achtung, es geht gleich um meinen Intimbereich! Wer das nicht ertragen kann, sollte nicht weiterlesen.

Gemeint sind meine Blase und alles, was darunter anschliesst. Das ist anatomisch bestimmt nicht korrekt. Aber: You get the picture. Alle, die sie schon einmal hatten, wissen: Eine Blasenentzündung ist schmerzhaft und ärgerlich – besonders, wenn das Antibiotikum nicht anschlägt. Noch ärgerlicher ist allerdings, wenn das Mittel zwar Wirkung zeigt, aber nicht die erwünschte. Zusätzlich zur Blasenentzündung habe ich nämlich einen Pilz akquiriert, aber nicht von der essbaren Sorte.

Frauen müssen Pilzmedikamente selbst zahlen

Sie können sich allerdings nicht vorstellen, wie ich gestaunt habe, als mir die Apothekerin verkündete, das entsprechende Antipilzmittel werde von der Krankenkasse nicht übernommen. Trotz Rezept. Auch bei den Generika. Kostenpunkt für das verordnete Medikament: 42 Franken.

Es ist inzwischen allseits bekannt, dass Pflege- und Hygieneprodukte für Frauen dreisterweise oft bedeutend teurer sind als ihr Äquivalent für Männer. Hashtag Pink Tax. Dass aber ein Medikament für ein typisches Frauenleiden selbst gezahlt werden muss, ohne das nun mal die Symptome nicht weggehen, ist eine absolute Frechheit. Immerhin geht es hier nicht um Pflege oder Wellness, sondern um medizinische Notwendigkeit.